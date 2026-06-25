Два разрушительных землетрясения в Венесуэле: много жертв

Не менее 32 человек погибли и более 700 жителей пострадали в результате мощного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес.

* * * 09:03 Два сильных землетрясения - в северной и центральной части - произошли в Венесуэле во второй половине дня среды, 24 июня. МВД Венесуэлы сообщает об обрушении жилых домов и других зданий в Каракасе. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения, Она сообщила, что аэропорт Каракаса закрыт из-за землетрясения. По данным Родригес, за двумя крупными землетрясениями последовали 20 афтершоков, передает Deutsche Welle.

В этот день Венесуэла праздновала годовщину битвы при Карабобо (1821), когда армия Симона Боливара одержала победу над испанскими войсками и обеспечила независимость Венесуэлы. Геологическая служба США (USGS) обнародовала прогноз, согласно которому число возможных жертв стихии может составлять от 10 000 до 100 000 человек. Власти Венесуэлы о жертвах пока официально не сообщали.

Сначала в стране произошло землетрясение магнитудой 7,2, спустя менее минуты - еще одно, магнитудой 7,5. Эпицентр первого землетрясения, случившегося около 18:00 по местному времени, находился примерно в 28 километрах к западу от города Морон, расположенного на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах от Каракаса. Глубина очага составила 13 км. Эпицентр последующего землетрясения находился в 16 км от Морона, его очаг - на глубине 10 км. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что пожарная служба и полиция борются с последствиями разрушений «всеми доступными средствами».