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Два разрушительных землетрясения в Венесуэле: много жертв

фото; видео; обновлено 09:20
09:20 519

Не менее 32 человек погибли и более 700 жителей пострадали в результате мощного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес.

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Два сильных землетрясения - в северной и центральной части - произошли в Венесуэле во второй половине дня среды, 24 июня.

МВД Венесуэлы сообщает об обрушении жилых домов и других зданий в Каракасе. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения, Она сообщила, что аэропорт Каракаса закрыт из-за землетрясения. По данным Родригес, за двумя крупными землетрясениями последовали 20 афтершоков, передает Deutsche Welle.

В этот день Венесуэла праздновала годовщину битвы при Карабобо (1821), когда армия Симона Боливара одержала победу над испанскими войсками и обеспечила независимость Венесуэлы.

Геологическая служба США (USGS) обнародовала прогноз, согласно которому число возможных жертв стихии может составлять от 10 000 до 100 000 человек. Власти Венесуэлы о жертвах пока официально не сообщали.

Сначала в стране произошло землетрясение магнитудой 7,2, спустя менее минуты - еще одно, магнитудой 7,5. Эпицентр первого землетрясения, случившегося около 18:00 по местному времени, находился примерно в 28 километрах к западу от города Морон, расположенного на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах от Каракаса. Глубина очага составила 13 км. Эпицентр последующего землетрясения находился в 16 км от Морона, его очаг - на глубине 10 км.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что пожарная служба и полиция борются с последствиями разрушений «всеми доступными средствами».

Tagesschau передает, что люди покинули потерявшие устойчивость здания в Каракасе. «Многие были явно шокированы при виде обрушившихся стен, когда с улицы оказалась видна домашняя мебель», - говорится в сообщении агентства.

Парламент Венесуэлы отменил запланированное на 25 июня пленарное заседание.

Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне, на стыке Карибской и Южноамериканской тектонических плит.

В ночь на 25 июня землетрясение магнитудой 7,2 произошло также в акватории Тихого океана, у северо-восточного побережья японского остров Хонсю. По сообщению Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 67 км юго-восточнее японского города Хатинохе (префектура Аомори). По оценке Геологической службы США, магнитуда этого землетрясения составила 6,9. Официальных данных о пострадавших к моменту пока не было.

Два разрушительных землетрясения в Венесуэле: много жертв
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