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Baku Steel Company приняла участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме

10:01 609

Делегация ЗАО Baku Steel Company (BSC) во главе с генеральным директором компании Камалом Ибрагимовым посетила Ташкент, где в дни проведения V Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2026) состоялась серия деловых встреч с представителями государственных структур и ведущих промышленных компаний Республики Узбекистан.

Основное внимание в ходе встреч было уделено перспективам сотрудничества в металлургической промышленности, применению инновационных технологий, развитию цепочек поставок сырья и продукции, а также возможностям участия в региональных промышленных проектах.

В частности, состоялись встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым, а также прошли встречи с председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Абдугани Сангиновым, председателем правления – генеральным директором АО «Узбекский металлургический комбинат» («Узметкомбинат») Баходиром Абдуллаевым и руководством Ташкентского металлургического завода. Стороны обсудили вопросы промышленного сотрудничества, обмена опытом, внедрения новых технологий, увеличения экспорта продукции BSC на узбекский рынок, интеграции узбекских компаний в цепочку поставок BSC, а также будущие возможности коммерческого сотрудничества.

BSC придает особое значение развитию промышленного сотрудничества со странами региона. Встречи и обсуждения, проведенные в рамках форума, способствуют дальнейшему расширению экономических связей между Азербайджаном и Узбекистаном, укреплению промышленной кооперации и формированию новых инвестиционных возможностей. В рамках своей деятельности в этом направлении BSC стремится внести вклад в укрепление сотрудничества и экономического развития между двумя странами.

Генеральный директор BSC Камал Ибрагимов, комментируя участие компании в форуме, отметил:

«Встречи в Ташкенте позволили нам напрямую изучить потребности узбекского рынка и обсудить конкретные форматы поставок с профильным министерством и ведущими предприятиями страны. Мы установили прямые деловые контакты и нацелены на практический результат — наращивание поставок и укрепление экономических связей».

Следует отметить, что BSC успешно продолжает работу по расширению географии международного сотрудничества, дальнейшему укреплению своих позиций в глобальных промышленных цепочках создания стоимости и обеспечению устойчивого развития в металлургическом секторе за счет использования инновационных производственных решений.

О компании

ЗАО Baku Steel Company является крупнейшим металлургическим предприятием Южного Кавказа. Компания, осуществляющая деятельность на основе современных технологий, производит высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного, промышленного и нефтегазового секторов. Продукция BSC соответствует требованиям международных стандартов и экспортируется на рынки США, Европейского союза и других стран.

Дополнительная информация: www.bakusteel.com

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