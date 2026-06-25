Нефть дешевеет

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель упала на 3,38%, или на 4,24 доллара, до 76,38 доллара США.

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года снизилась на 1,34% и составила 72,53 доллара США за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в августе 2026 года также снизилась на 1,39% — до 69,36 доллара США за баррель.