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Нефть дешевеет

09:58 525

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель упала на 3,38%, или на 4,24 доллара, до 76,38 доллара США.

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года снизилась на 1,34% и составила 72,53 доллара США за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в августе 2026 года также снизилась на 1,39% — до 69,36 доллара США за баррель.

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