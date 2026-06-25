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Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие

10:15 621

Российские войска ударили беспилотниками по Сумам, в результате чего пострадал ребенок, повреждены дома и автомобили, сообщили местные власти.

«Атаки российских БПЛА по территории областного центра не прекратились и вечером. Благодаря нашим Силам ПВО значительное количество беспилотников уничтожено на подлете к общине», — сообщили в Сумской областной военной администрации (ОВА).

Во время уничтожения одного из дронов пострадал 13-летний мальчик. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Кроме того, в результате падения обломков поврежден жилищный сектор и на территории промышленного объекта: выбиты окна, повреждены несколько автомобилей. 

В настоящее время последствия уточняются.

Россияне били по АЗС и составу техники в Днепропетровской области и по промпредприятию в Полтавской области. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич в Telegram.

В Никопольском районе повреждена АЗС, в Зеленодольской общине Криворожского района – инфраструктура.

«В Днепровском районе горел склад с коммунальной техникой. Уничтожены и повреждены с десяток легковых и грузовых авто. В Павлограде возникло несколько пожаров. Повреждены колледж, оздоровительный комплекс, общежитие, авто», - отметил Ганжа.

В Синельниковском районе в результате атаки занялся дом культуры, повреждены 12 частных домов и хозяйственное сооружение.

Утром 25 июня российские войска атаковали автозаправочные комплексы в Запорожье и Сумах, в результате чего пострадали 4 человека. 

Об этом сообщили и.о. мэра Сум Артем Кобзар, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

В ночь на 25 июня российские войска атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 90 беспилотниками разных типов, силы противовоздушной обороны обезвредили 83 вражеских БПЛА, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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