Трамп намекнул на «подарок» для Турции

Президент США Дональд Трамп допустил, что перед саммитом НАТО в Анкаре в Вашингтоне могут принять решение о продаже Турции авиадвигателей или истребителей F-35 после нескольких лет «заморозки» в связи с покупкой Турцией российских систем ПВО С-400. Об этом Трамп заявил в ответ на вопросы СМИ во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трампа спросили, не поедет ли он на саммит в Анкару с «подарком», которого давно ожидает президент Турции, – разблокированным решением о продаже двигателей к истребителям и истребителей F-35. «Думаю, да. Смотрите, он – член НАТО... Возможно, мы сделаем что-то, что сделает его очень счастливым», – ответил президент США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Турции истребителей F-35.

«Власти США рассматривают возможность передачи истребителей F-35 Турции. Администрация работает с Конгрессом по этому вопросу», — сообщил Вэнс.

«Я знаю, что (глава Пентагона Пит Хегсет – ред.) и вся команда сейчас занимаются рассмотрением этого вопроса, поскольку есть определенные вещи, которые нужно подтвердить для соблюдения требований американских законов», — добавил Вэнс.

Отметим, что Вэнс участвовал во встрече президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

В 2019 году продажа F-35 Турции была заблокирована санкциями. В марте прошлого года на саммите турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в повестку вошел вопрос о поставке истребителей. Тогда в Белом доме дали понять, что открыты к торгу по самолетам. В декабре того же года посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара хочет полностью отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, чтобы открыть путь к закупкам американских истребителей.