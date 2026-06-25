USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

Трамп намекнул на «подарок» для Турции

10:26 566

Президент США Дональд Трамп допустил, что перед саммитом НАТО в Анкаре в Вашингтоне могут принять решение о продаже Турции авиадвигателей или истребителей F-35 после нескольких лет «заморозки» в связи с покупкой Турцией российских систем ПВО С-400. Об этом Трамп заявил в ответ на вопросы СМИ во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трампа спросили, не поедет ли он на саммит в Анкару с «подарком», которого давно ожидает президент Турции, – разблокированным решением о продаже двигателей к истребителям и истребителей F-35. «Думаю, да. Смотрите, он – член НАТО... Возможно, мы сделаем что-то, что сделает его очень счастливым», – ответил президент США. 

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Турции истребителей F-35. 

«Власти США рассматривают возможность передачи истребителей F-35 Турции. Администрация работает с Конгрессом по этому вопросу», — сообщил Вэнс.

«Я знаю, что (глава Пентагона Пит Хегсет – ред.) и вся команда сейчас занимаются рассмотрением этого вопроса, поскольку есть определенные вещи, которые нужно подтвердить для соблюдения требований американских законов», — добавил Вэнс.

Отметим, что Вэнс участвовал во встрече президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

В 2019 году продажа F-35 Турции была заблокирована санкциями. В марте прошлого года на саммите турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в повестку вошел вопрос о поставке истребителей. Тогда в Белом доме дали понять, что открыты к торгу по самолетам. В декабре того же года посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара хочет полностью отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, чтобы открыть путь к закупкам американских истребителей.

Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 396
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь фото; видео; обновлено 10:35
10:35 2269
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 567
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 623
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 4110
В России горит нефтебаза. А в Крыму гремят взрывы
В России горит нефтебаза. А в Крыму гремят взрывы видео
08:45 2674
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду Третья победа Мексики, видео
07:05 2212
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней Марокко сильнее Гаити; видео
04:06 3579
В Госдепе заявили: Украина побеждает
В Госдепе заявили: Украина побеждает
02:02 5215
Трамп похвалил Зеленского
Трамп похвалил Зеленского
01:44 4617
Трамп: Испания поступает ужасно, а Британия умирает...
Трамп: Испания поступает ужасно, а Британия умирает...
01:22 3505

ЭТО ВАЖНО

Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 396
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь фото; видео; обновлено 10:35
10:35 2269
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 567
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 623
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 4110
В России горит нефтебаза. А в Крыму гремят взрывы
В России горит нефтебаза. А в Крыму гремят взрывы видео
08:45 2674
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду Третья победа Мексики, видео
07:05 2212
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней Марокко сильнее Гаити; видео
04:06 3579
В Госдепе заявили: Украина побеждает
В Госдепе заявили: Украина побеждает
02:02 5215
Трамп похвалил Зеленского
Трамп похвалил Зеленского
01:44 4617
Трамп: Испания поступает ужасно, а Британия умирает...
Трамп: Испания поступает ужасно, а Британия умирает...
01:22 3505
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться