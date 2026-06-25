Нашли четвертого утонувшего в Каспии

Обнаружено тело последнего из четырех утонувших в неконтролируемой зоне Каспийского моря в поселке Мярдякан Хазарского района Баку, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Тело Пярвиза Меджидова, 2003 года рождения, нашли на берегу.

22 июня в поселке Мярдякан в трех километрах от ближайшего спасательного пункта, в неконтролируемой зоне моря, утонули четыре человека. В результате поисков были найдены тела двух братьев — Абдулова Эльмара Иса оглу, 2007 года рождения, и Абдулова Эльнура Иса оглу, 2005 года рождения, а также Азимова Намика Исабала оглу, 1991 года рождения.