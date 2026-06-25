Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие

По данным Japan Times, шесть человек получили ранения.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 км.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «уничтожающее».

Изначально была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Местных жителей призывают сохранять бдительность, предупреждая о возможных афтершоках.

При канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб по сбору и анализу информации о землетрясении и его последствиях. Также сообщается, что местные энергетические компании сейчас проверяют, не вызвал ли удар стихии каких-либо нештатных ситуаций на местных атомных объектах.