В Азербайджане акция по сдаче крови

Добровольная акция по сдаче крови, приуроченная к дню Ашура, продолжается в Азербайджане. Основная цель акции, организованной по совместной инициативе Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Управления мусульман Кавказа, — оказать содействие в пополнении запасов крови для лечения пациентов, нуждающихся в переливании крови, сообщили в Минздраве.

С раннего утра 25 июня граждане принимают участие в акции по сдаче крови. По предварительным данным на 10:00, кровь сдал 501 добровольный донор. Всего собрано 225.45 литра крови.

В этом году акция организована в 38 пунктах, расположенных в 40 городах и районах республики. 23 пункта действуют при мечетях и святилищах, 15 — в медицинских и 1 — в образовательном учреждении. Акция, стартовавшая в 08:00, продолжится в течение дня.