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Нетаньяху дал показания в суде: Я здоров

10:59 550

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал показания в Тель-Авивском окружном суде в рамках иска о диффамации против журналистов Ури Мисгава, Бэна Каспита и адвоката Гонена Бэн Ицхака. Глава правительства обвиняет их в распространении заведомо ложной информации о его здоровье. После того как ранее политик публично признал у себя диагноз «рак простаты», он категорически опроверг наличие у него опухоли поджелудочной железы, подчеркнув, что публикации выставляли его неизлечимо больным человеком. Об этом пишет Walla.

В ходе судебного заседания Нетаньяху заявил, что его здоровье находится в норме, а «сообщения о раке поджелудочной железы полностью вымышлены, добавив, что, если бы этот диагноз был реальным, он бы уже не стоял в зале суда». Премьер выразил надежду, что все авторы утверждений о его терминальной стадии присутствуют на процессе, пообещав привлечь к ответственности каждого причастного к распространению этих слухов, включая заявления о его нестабильном психическом состоянии.

Около двух месяцев назад глава кабмина Израиля сообщил о перенесенной операции и курсе лучевой терапии из-за рака простаты. Долгое скрытие этого диагноза ранее породило волну домыслов в социальных сетях. В рамках разбирательства суд Рамлы обязал Нетаньяху предоставить актуальную медицинскую карту в запечатанном конверте и раскрыть дату обнаружения болезни.

Главным предметом спора стал пост журналиста Бэн Ицхака о раке поджелудочной железы у премьера. Журналист Ури Мисгав был привлечен к ответственности за материалы, намекающие на сокрытие правды о критическом состоянии лидера, хотя Нетаньяху подчеркивает, что сразу обозначил отсутствие у себя смертельных заболеваний. Журналист Бэн Каспит же в своей статье ссылался на встречу с генерал-майором в резерве Амирамом Левиным, бывшим командиром Нетаньяху в спецподразделении ЦАХАЛ, после которой журналист назвал премьера «некомпетентным и опасным для страны». Комментируя эти выпады, Нетаньяху эмоционально отметил: «Он утверждал, что у меня рак поджелудочной железы. Это смертный приговор. Это не занимает много времени, такое уже случалось несколько раз».

Защита Мисгава в лице адвоката Тали Либлих возразила, что в текстах ее клиента не было прямых слов о раке поджелудочной железы или смертельной фазе.

В ответ на это Нетаньяху обвинил журналистов во лжи, заявив, что Мисгав продолжал писать о якобы найденных метастазах в голове и шее даже после того, как ознакомился с официальной медицинской документацией. Когда адвокат обвинила премьера в уклонении от вопросов и незнании собственного иска, Нетаньяху жестко пресек давление, заявив, что находится в политике десятки лет и его невозможно запугать подобными трюками. Он еще раз повторил, что, помимо успешно пролеченной гиперплазии простаты, которая оказалась абсолютно доброкачественной, у него не было никаких патологий.

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