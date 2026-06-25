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Бывший генерал МНБ вышел на свободу

Инара Рафикгызы
11:04 1718

Бывший глава Антитеррористического центра ныне упраздненного министерства национальной безопасности генерал Эльчин Гулиев сегодня утром был освобожден после окончания срока заключения.

Как сообщает haqqin.az, Э.Гулиев отбывал наказание в исправительном учреждении №9.

Э.Гулиев, занимавший высокие должности в ныне упраздненном МНБ, был арестован в 2015 году. Ему предъявили обвинения в получении взяток, вымогательстве с угрозами, разбое, незаконном лишении свободы и других тяжких преступлениях. Согласно приговору Бакинского военного суда от 30 ноября 2017 года, Гулиев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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