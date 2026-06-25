Бывший генерал МНБ вышел на свободу

Бывший глава Антитеррористического центра ныне упраздненного министерства национальной безопасности генерал Эльчин Гулиев сегодня утром был освобожден после окончания срока заключения.
Как сообщает haqqin.az, Э.Гулиев отбывал наказание в исправительном учреждении №9.
Э.Гулиев, занимавший высокие должности в ныне упраздненном МНБ, был арестован в 2015 году. Ему предъявили обвинения в получении взяток, вымогательстве с угрозами, разбое, незаконном лишении свободы и других тяжких преступлениях. Согласно приговору Бакинского военного суда от 30 ноября 2017 года, Гулиев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.