США профинансируют полное прекращение ядерной программы Ирана

Финансирование должно покрыть вывоз и ликвидацию иранских ядерных материалов, включая гексафторид урана, уран в разных формах и топливо исследовательских реакторов, а также американские проверки в Иране, поддержку инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), борьбу с ядерной контрабандой и расширение операций Nuclear Emergency Support Team на Ближнем Востоке.

Администрация США запросила у Конгресса $672 млн на меры по «полному и проверяемому прекращению» способности Ирана разработать или получить ядерное оружие. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

В письме директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута спикеру Палаты представителей Майку Джонсону говорится, что эти средства запрошены для Национального управления по ядерной безопасности США по линии программ ядерного нераспространения. Финансирование должно пойти на утилизацию чувствительных с точки зрения распространения материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры, связанных с иранской ядерной программой.

Всего администрация запросила у Конгресса $87,6 млрд дополнительного финансирования. Большая часть запроса, как следует из письма, связана с расходами на операцию «Эпическая ярость». Отдельно $768 млн запрошены для Минэнерго США на ядерную и энергетическую безопасность, главным образом для связанных с этой операцией мероприятий NNSA.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании: он предусматривает прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней, постепенную отмену американских ограничений, деблокаду Ормузского пролива и обсуждение иранской ядерной программы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что агентство готово участвовать в проверке возможных договоренностей между США и Ираном.