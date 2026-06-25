USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

Москва ждет официального решения Еревана

11:26 879

Армении нужно решить, остается ли она в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил постпред России при организации Виктор Васильев. По его словам, Ереван должен уведомить Москву о принятом решении.

Дипломата спросили, каких действий ожидает российская сторона от Армении. «Принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий... Должны нам об этом сообщить», — сказал Васильев.

Пострпред России в составе ОДКБ Виктор Васильев

Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Премьер-министр республики Никол Пашинян допускал выход из организации «в случае необходимости». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Армения уже два года не платит взносы в бюджет ОДКБ. 10 июня он пообещал, что страны-участницы ОДКБ рассмотрят применение к Армении «соответствующей статьи устава организации». По уставу Армению могут лишить права голоса в ОДКБ или вовсе исключить из организации.

Взрывы на НПЗ в Уфе
Взрывы на НПЗ в Уфе видео, фото; обновлено 11:57
11:57 4190
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 1724
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 1595
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 3842
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 1484
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1312
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5235
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду Третья победа Мексики, видео
07:05 2683
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней Марокко сильнее Гаити; видео
04:06 4109
В Госдепе заявили: Украина побеждает
В Госдепе заявили: Украина побеждает
02:02 5803
Трамп похвалил Зеленского
Трамп похвалил Зеленского
01:44 5160

ЭТО ВАЖНО

Взрывы на НПЗ в Уфе
Взрывы на НПЗ в Уфе видео, фото; обновлено 11:57
11:57 4190
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 1724
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 1595
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 3842
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 1484
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1312
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5235
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду Третья победа Мексики, видео
07:05 2683
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней Марокко сильнее Гаити; видео
04:06 4109
В Госдепе заявили: Украина побеждает
В Госдепе заявили: Украина побеждает
02:02 5803
Трамп похвалил Зеленского
Трамп похвалил Зеленского
01:44 5160
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться