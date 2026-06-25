Москва ждет официального решения Еревана

Армении нужно решить, остается ли она в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил постпред России при организации Виктор Васильев. По его словам, Ереван должен уведомить Москву о принятом решении.

Дипломата спросили, каких действий ожидает российская сторона от Армении. «Принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий... Должны нам об этом сообщить», — сказал Васильев.