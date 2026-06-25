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Россия вызвала посла Румынии

11:36 795

В Министерство иностранных дел (МИД) РФ вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате. Об этом 25 июня сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

«В МИД вызван посол Румынии», — заявила Захарова.

Она уточнила журналистам, что дипломат вызван для объявления ответных мер российской стороны. Данные шаги станут реакцией на решение румынских властей закрыть генеральное консульство России в городе Констанца.

29 мая Reuters, ссылаясь на румынские власти, сообщило, что БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в румынской Констанце был объявлен персоной нон грата после инцидента с беспилотником в Галаце.

В этот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Глава государства подчеркнул, что Евросоюз в первую очередь реагирует на любой беспилотник как на российский. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.

Тогда же Захарова заявила, что Россия примет ответные меры после решения румынских властей в отношении генконсульства и его представителя.

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