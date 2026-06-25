Россия вызвала посла Румынии

В Министерство иностранных дел (МИД) РФ вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате. Об этом 25 июня сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Она уточнила журналистам, что дипломат вызван для объявления ответных мер российской стороны. Данные шаги станут реакцией на решение румынских властей закрыть генеральное консульство России в городе Констанца.

29 мая Reuters, ссылаясь на румынские власти, сообщило, что БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в румынской Констанце был объявлен персоной нон грата после инцидента с беспилотником в Галаце.

В этот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Глава государства подчеркнул, что Евросоюз в первую очередь реагирует на любой беспилотник как на российский. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.

Тогда же Захарова заявила, что Россия примет ответные меры после решения румынских властей в отношении генконсульства и его представителя.