Москвичей оставили без интернета

Операторы мобильной связи начали присылать жителям Москвы предупреждения о том, что в городе возможно отключение интернета.

«В вашем регионе могут возникать сложности с интернетом из-за обеспечения мер безопасности. При этом обычные звонки, СМС и некоторые важные сервисы продолжают работать», — говорится в сообщении «Мегафона», пишут местные паблики.

С чем связано отключение интернета, до конца неясно.

С вечера 24 июня на подлете к Москве, как заявил мэр города Сергей Собянин, сбили пять беспилотников.