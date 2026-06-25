Город для людей, а не для машин: Баку формирует новую урбанистическую реальность

Современный Баку переживает масштабную урбанистическую революцию, в центре которой - принципиально новый подход к формированию городской среды. Столица Азербайджана уверенно отказывается от устаревшей концепции «город для автомобилей» в пользу создания безопасных, инклюзивных и ориентированных на человека общественных пространств. Именно эта стратегия сегодня последовательно воплощается в конкретных градостроительных решениях на государственном уровне - согласно поручениям Президента Ильхама Алиева, в Баку продолжается создание пешеходных зон и коридоров.

Эта планомерная работа, уже подарившая бакинцам обновленный сад Хагани, свободную от личного транспорта площадь у станции метро «28 Мая» и уютную пешеходную зону на улице Ислама Сафарли, наглядно доказывает: мегаполис не только может, но и должен быть комфортным для каждого пешехода. Сегодня эти реализованные проекты и новые амбициозные инициативы по расширению пространств без автомобилей звучат в унисон с ключевой повесткой Всемирного урбанистического форума (WUF13), прошедшего в Баку. Объединение части исторических улиц города в единую пешеходную сеть отражает главную идею форума — необходимость создания устойчивой, доступной и экологичной среды в современных мегаполисах. Горожане и туристы недавно уже смогли оценить первые ощутимые результаты этой работы: улица Ислама Сафарли, оптимально соединяющая две крупные пешеходные зоны столицы – площадь Фонтанов и Зимний парк, – стала пешеходной.

Успех этого проекта показал, что город готов к еще более масштабным преобразованиям. Эту практику, полностью соответствующую принципам современного градостроительства и получившую положительные отзывы общественности, планируется продолжить на территориях, прилегающих к улице Ислама Сафарли. Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, профильные ведомства уже утвердили дорожную карту для целого ряда центральных кварталов. После детальных обсуждений Координационный совет по транспорту утвердил проект о превращении улиц Алимардан-бека Топчубашева, Льва Толстого, Юсифа Мамедалиева, Расула Рзы и Хагани в пешеходные зоны.

Приятная новость заключается в том, что долго ждать перемен не придется - реализация основанного на мировом опыте проекта касательно этих территорий, очень привлекательных как для местных жителей, так и для гостей, начнется в ближайшие дни. Необходимость столь радикальных изменений назрела давно, ведь эти улицы, где расположены исторические здания XIX–XX веков, в настоящее время находятся буквально в центре плотных транспортных потоков, что не позволяет горожанам и туристам в полной мере знакомиться с расположенными здесь уникальными памятниками архитектуры. Из-за узких тротуаров и большого пешеходного потока на указанных улицах территория практически полностью используется участниками движения, предпочитающими передвигаться без автомобилей. Учитывая все это, планируется полностью сделать эти популярные среди жителей и гостей города зоны пешеходными пространствами. Главный плюс такого шага — создание единой, непрерывной прогулочной экосистемы.