USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

Город для людей, а не для машин: Баку формирует новую урбанистическую реальность

12:00 546

Современный Баку переживает масштабную урбанистическую революцию, в центре которой - принципиально новый подход к формированию городской среды. Столица Азербайджана уверенно отказывается от устаревшей концепции «город для автомобилей» в пользу создания безопасных, инклюзивных и ориентированных на человека общественных пространств.

Именно эта стратегия сегодня последовательно воплощается в конкретных градостроительных решениях на государственном уровне - согласно поручениям Президента Ильхама Алиева, в Баку продолжается создание пешеходных зон и коридоров.

Эта планомерная работа, уже подарившая бакинцам обновленный сад Хагани, свободную от личного транспорта площадь у станции метро «28 Мая» и уютную пешеходную зону на улице Ислама Сафарли, наглядно доказывает: мегаполис не только может, но и должен быть комфортным для каждого пешехода. Сегодня эти реализованные проекты и новые амбициозные инициативы по расширению пространств без автомобилей звучат в унисон с ключевой повесткой Всемирного урбанистического форума (WUF13), прошедшего в Баку. Объединение части исторических улиц города в единую пешеходную сеть отражает главную идею форума — необходимость создания устойчивой, доступной и экологичной среды в современных мегаполисах.

Горожане и туристы недавно уже смогли оценить первые ощутимые результаты этой работы: улица Ислама Сафарли, оптимально соединяющая две крупные пешеходные зоны столицы – площадь Фонтанов и Зимний парк, – стала пешеходной.

Успех этого проекта показал, что город готов к еще более масштабным преобразованиям. Эту практику, полностью соответствующую принципам современного градостроительства и получившую положительные отзывы общественности, планируется продолжить на территориях, прилегающих к улице Ислама Сафарли.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, профильные ведомства уже утвердили дорожную карту для целого ряда центральных кварталов. После детальных обсуждений Координационный совет по транспорту утвердил проект о превращении улиц Алимардан-бека Топчубашева, Льва Толстого, Юсифа Мамедалиева, Расула Рзы и Хагани в пешеходные зоны.

Приятная новость заключается в том, что долго ждать перемен не придется - реализация основанного на мировом опыте проекта касательно этих территорий, очень привлекательных как для местных жителей, так и для гостей, начнется в ближайшие дни.

Необходимость столь радикальных изменений назрела давно, ведь эти улицы, где расположены исторические здания XIX–XX веков, в настоящее время находятся буквально в центре плотных транспортных потоков, что не позволяет горожанам и туристам в полной мере знакомиться с расположенными здесь уникальными памятниками архитектуры. Из-за узких тротуаров и большого пешеходного потока на указанных улицах территория практически полностью используется участниками движения, предпочитающими передвигаться без автомобилей.

Учитывая все это, планируется полностью сделать эти популярные среди жителей и гостей города зоны пешеходными пространствами. Главный плюс такого шага — создание единой, непрерывной прогулочной экосистемы.

В результате реализации проекта общая протяженность пешеходных улиц, расположенных за пределами Ичеришехер, в центре Баку, значительно увеличится, обеспечив дальнейшее развитие и расширение пешеходной инфраструктуры центральной части города. Кроме того, будут сформированы два независимых пешеходных маршрута, простирающихся от сада Хагани и площади Фонтанов до Зимнего и Центрального парков.

При этом авторы проекта позаботились и о том, чтобы новый баланс не ущемлял интересы городской логистики и автовладельцев: парковочные места на улицах, которые превратятся в пешеходные, не только перенесут на пересекающиеся улицы с сохранением доступности, но и будут организованы дополнительные места. Вместе с тем будут созданы условия для въезда на эти улицы транспортных средств оперативных и коммунальных служб.

Взрывы на НПЗ в Уфе
Взрывы на НПЗ в Уфе видео, фото; обновлено 11:57
11:57 4194
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 1729
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 1599
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 3847
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 1488
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1314
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5237
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду Третья победа Мексики, видео
07:05 2683
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней Марокко сильнее Гаити; видео
04:06 4111
В Госдепе заявили: Украина побеждает
В Госдепе заявили: Украина побеждает
02:02 5809
Трамп похвалил Зеленского
Трамп похвалил Зеленского
01:44 5162

ЭТО ВАЖНО

Взрывы на НПЗ в Уфе
Взрывы на НПЗ в Уфе видео, фото; обновлено 11:57
11:57 4194
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 1729
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 1599
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 3847
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 1488
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1314
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5237
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду Третья победа Мексики, видео
07:05 2683
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней Марокко сильнее Гаити; видео
04:06 4111
В Госдепе заявили: Украина побеждает
В Госдепе заявили: Украина побеждает
02:02 5809
Трамп похвалил Зеленского
Трамп похвалил Зеленского
01:44 5162
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться