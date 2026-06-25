Город для людей, а не для машин: Баку формирует новую урбанистическую реальность

Современный Баку переживает масштабную урбанистическую революцию, в центре которой - принципиально новый подход к формированию городской среды. Столица Азербайджана уверенно отказывается от устаревшей концепции «город для автомобилей» в пользу создания безопасных, инклюзивных и ориентированных на человека общественных пространств.
Именно эта стратегия сегодня последовательно воплощается в конкретных градостроительных решениях на государственном уровне - согласно поручениям Президента Ильхама Алиева, в Баку продолжается создание пешеходных зон и коридоров.
Эта планомерная работа, уже подарившая бакинцам обновленный сад Хагани, свободную от личного транспорта площадь у станции метро «28 Мая» и уютную пешеходную зону на улице Ислама Сафарли, наглядно доказывает: мегаполис не только может, но и должен быть комфортным для каждого пешехода. Сегодня эти реализованные проекты и новые амбициозные инициативы по расширению пространств без автомобилей звучат в унисон с ключевой повесткой Всемирного урбанистического форума (WUF13), прошедшего в Баку. Объединение части исторических улиц города в единую пешеходную сеть отражает главную идею форума — необходимость создания устойчивой, доступной и экологичной среды в современных мегаполисах.
Горожане и туристы недавно уже смогли оценить первые ощутимые результаты этой работы: улица Ислама Сафарли, оптимально соединяющая две крупные пешеходные зоны столицы – площадь Фонтанов и Зимний парк, – стала пешеходной.
Успех этого проекта показал, что город готов к еще более масштабным преобразованиям. Эту практику, полностью соответствующую принципам современного градостроительства и получившую положительные отзывы общественности, планируется продолжить на территориях, прилегающих к улице Ислама Сафарли.
Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, профильные ведомства уже утвердили дорожную карту для целого ряда центральных кварталов. После детальных обсуждений Координационный совет по транспорту утвердил проект о превращении улиц Алимардан-бека Топчубашева, Льва Толстого, Юсифа Мамедалиева, Расула Рзы и Хагани в пешеходные зоны.
Приятная новость заключается в том, что долго ждать перемен не придется - реализация основанного на мировом опыте проекта касательно этих территорий, очень привлекательных как для местных жителей, так и для гостей, начнется в ближайшие дни.
Необходимость столь радикальных изменений назрела давно, ведь эти улицы, где расположены исторические здания XIX–XX веков, в настоящее время находятся буквально в центре плотных транспортных потоков, что не позволяет горожанам и туристам в полной мере знакомиться с расположенными здесь уникальными памятниками архитектуры. Из-за узких тротуаров и большого пешеходного потока на указанных улицах территория практически полностью используется участниками движения, предпочитающими передвигаться без автомобилей.
Учитывая все это, планируется полностью сделать эти популярные среди жителей и гостей города зоны пешеходными пространствами. Главный плюс такого шага — создание единой, непрерывной прогулочной экосистемы.
В результате реализации проекта общая протяженность пешеходных улиц, расположенных за пределами Ичеришехер, в центре Баку, значительно увеличится, обеспечив дальнейшее развитие и расширение пешеходной инфраструктуры центральной части города. Кроме того, будут сформированы два независимых пешеходных маршрута, простирающихся от сада Хагани и площади Фонтанов до Зимнего и Центрального парков.
При этом авторы проекта позаботились и о том, чтобы новый баланс не ущемлял интересы городской логистики и автовладельцев: парковочные места на улицах, которые превратятся в пешеходные, не только перенесут на пересекающиеся улицы с сохранением доступности, но и будут организованы дополнительные места. Вместе с тем будут созданы условия для въезда на эти улицы транспортных средств оперативных и коммунальных служб.