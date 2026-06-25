Британия продаст нефть с захваченного российского танкера

Британские власти хотят продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с танкера Smyrtos, который они перехватили в июне. Вырученные деньги планируют отправить на военную помощь Украине, пишет The Telegraph.

В Лондоне считают, что раз судно оказалось в руках британцев, то и черное золото на нем теперь принадлежит им. Сейчас обсуждается, как именно продать топливо — перевести деньги Киеву напрямую или закупить на них оружие для ВСУ.