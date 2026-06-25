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Британия продаст нефть с захваченного российского танкера

12:08 240

Британские власти хотят продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с танкера Smyrtos, который они перехватили в июне. Вырученные деньги планируют отправить на военную помощь Украине, пишет The Telegraph.

В Лондоне считают, что раз судно оказалось в руках британцев, то и черное золото на нем теперь принадлежит им. Сейчас обсуждается, как именно продать топливо — перевести деньги Киеву напрямую или закупить на них оружие для ВСУ.

Рыночная стоимость нефти составляет около £35 млн, и британское правительство изучает предложение о передаче вырученной суммы ВСУ.

Танкер перехватили 14 июня у берегов Великобритании. Это первый случай, когда Лондон официально объявил о захвате судна из «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер, который уже подал в отставку, лично приказал провести операцию и назвал ее «ударом» по России. В Москве это назвали «попыткой отвлечь внимание от проблем внутри Британии» и «шагом к эскалации».

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