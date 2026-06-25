USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

КСИР: Маршрут через Ормуз только один

12:19 216

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил против прохода судов через маршруты в Ормузском проливе, не согласованные с властями Ирана.

В среду международная морская организация (IMO) ООН сообщала, что суда уже начали проходить через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе.

Как утверждается в заявлении КСИР, «некоторые власти» объявили о новом маршруте для судов через Ормузский пролив «без предварительного уведомления» или координации с Тегераном. Командование назвало некий новый маршрут неприемлемым.

«Единственные разрешенные пути через Ормузский пролив определены Исламской Республикой Иран», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном в Telegram-канале телеканала Press TV. 

В КСИР подчеркнули, что любой проход судов за пределами разрешенных маршрутов запрещен, и против любого судна, которое нарушит данные правила, будут приниматься меры.

В КСИР также заявили, что все суда, желающие пройти через Ормузский пролив, должны осуществлять координацию с Военно-морскими силами Ирана через 16-й канал.

«При проходе через Ормузский пролив координация с Военно-морскими силами КСИР по 16-му каналу является обязательной. В отношении судов, нарушающих требования, будут приняты меры», — говорится в заявлении.

В среду министр энергетики США Крис Райт сообщил, что на тот момент через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Взрывы на НПЗ в Уфе
Взрывы на НПЗ в Уфе видео, фото; обновлено 11:57
11:57 4200
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 1732
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 1603
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 3854
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 1490
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1315
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5241
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду Третья победа Мексики, видео
07:05 2685
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней Марокко сильнее Гаити; видео
04:06 4113
В Госдепе заявили: Украина побеждает
В Госдепе заявили: Украина побеждает
02:02 5811
Трамп похвалил Зеленского
Трамп похвалил Зеленского
01:44 5163

ЭТО ВАЖНО

Взрывы на НПЗ в Уфе
Взрывы на НПЗ в Уфе видео, фото; обновлено 11:57
11:57 4200
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 1732
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 1603
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 3854
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 1490
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1315
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5241
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду
ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду Третья победа Мексики, видео
07:05 2685
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней Марокко сильнее Гаити; видео
04:06 4113
В Госдепе заявили: Украина побеждает
В Госдепе заявили: Украина побеждает
02:02 5811
Трамп похвалил Зеленского
Трамп похвалил Зеленского
01:44 5163
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться