Состоялся турнир по плаванию «В будущее 2026»

При организационной поддержке Федерации плавания Азербайджана (ASF) в Бакинском Дворце водных видов спорта состоялся турнир по прыжкам в воду «В будущее 2026».

В соревнованиях, прошедших в напряженной и интересной борьбе, в общей сложности приняли участие 23 спортсмена, выступившие в семи категориях. Основная цель проведения турнира — повышение интереса к прыжкам в воду в нашей стране, обеспечение массовости и выявление перспективных талантливых спортсменов в этой сфере.

Победителям были вручены медали, дипломы и сертификаты от ASF.