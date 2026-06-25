Состоялся турнир по плаванию «В будущее 2026»

При организационной поддержке Федерации плавания Азербайджана (ASF) в Бакинском Дворце водных видов спорта состоялся турнир по прыжкам в воду «В будущее 2026».
В соревнованиях, прошедших в напряженной и интересной борьбе, в общей сложности приняли участие 23 спортсмена, выступившие в семи категориях. Основная цель проведения турнира — повышение интереса к прыжкам в воду в нашей стране, обеспечение массовости и выявление перспективных талантливых спортсменов в этой сфере.
Победителям были вручены медали, дипломы и сертификаты от ASF.
Победители соревнований, прошедших в условиях увлекательной борьбы
Начальная группа мальчиков, трамплин 1 м
Тамерлан Аливердиев
Мурад Исмаилзаде
Тимур Кардаш
Начальная группа девочек, трамплин 1 м
Аиша Халил
Алексия Самедова
Мила Самофал
Мальчики 10 лет и младше, трамплин 1 м
Мухаммед Гусейнов
Акрам Ахмедов
Акрам Исмаилзаде
Девочки 10 лет и младше, трамплин 1 м
Мехри Агаева
София Агаева
Марьям Бегова
Мальчики 10 лет и младше, трамплин 3 м
Мухаммед Гусейнов
Акрам Ахмедов
Девочки 10 лет и младше, трамплин 3 м
Мехри Агаева
София Агаева
Марьям Бегова
Девочки 11 лет и старше, трамплин 1 м
Айла Гусейнова
Алиса Гаджиева
Суада Тагир
Мальчики 11 лет и старше, трамплин 3 м
Тахир Максудлу
Девочки 11 лет и старше, трамплин 3 м
Айла Гусейнова
Алиса Гаджиева
Суада Тахир
Прыжки с платформы, мальчики 11 лет и старше
Максуд Тахирли.