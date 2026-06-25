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Состоялся турнир по плаванию «В будущее 2026»

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12:32 313

При организационной поддержке Федерации плавания Азербайджана (ASF) в Бакинском Дворце водных видов спорта состоялся турнир по прыжкам в воду «В будущее 2026».

В соревнованиях, прошедших в напряженной и интересной борьбе, в общей сложности приняли участие 23 спортсмена, выступившие в семи категориях. Основная цель проведения турнира — повышение интереса к прыжкам в воду в нашей стране, обеспечение массовости и выявление перспективных талантливых спортсменов в этой сфере.

Победителям были вручены медали, дипломы и сертификаты от ASF.

Победители соревнований, прошедших в условиях увлекательной борьбы

Начальная группа мальчиков, трамплин 1 м

Тамерлан Аливердиев

Мурад Исмаилзаде

Тимур Кардаш

Начальная группа девочек, трамплин 1 м

Аиша Халил

Алексия Самедова

Мила Самофал

Мальчики 10 лет и младше, трамплин 1 м

Мухаммед Гусейнов

Акрам Ахмедов

Акрам Исмаилзаде

Девочки 10 лет и младше, трамплин 1 м

Мехри Агаева

София Агаева

Марьям Бегова

Мальчики 10 лет и младше, трамплин 3 м

Мухаммед Гусейнов

Акрам Ахмедов

Девочки 10 лет и младше, трамплин 3 м

Мехри Агаева

София Агаева

Марьям Бегова

Девочки 11 лет и старше, трамплин 1 м

Айла Гусейнова

Алиса Гаджиева

Суада Тагир

Мальчики 11 лет и старше, трамплин 3 м

Тахир Максудлу

Девочки 11 лет и старше, трамплин 3 м

Айла Гусейнова

Алиса Гаджиева

Суада Тахир

Прыжки с платформы, мальчики 11 лет и старше

Максуд Тахирли.

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