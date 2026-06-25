БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings

БГУ, поднявшись на 123 позиции в рейтинге QS World University Rankings 2027, занял 565-е место среди университетов мира и впервые вошел в число 200 лучших высших учебных заведений мира в рейтинге Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026. Благодаря этому результату БГУ укрепил свои позиции как ведущий университет Азербайджана и всего Южного Кавказа.

Успехи Бакинского государственного университета (БГУ) в международных рейтингах 2026 года стали очередным подтверждением повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана. Университет добился успешных результатов в двух престижных международных рейтингах.

2026 г. БГУ продемонстрировал высокие показатели по 16 ЦУР и вошел в число ведущих университетов мира по ряду ключевых направлений. В частности, университет вошел в глобальный ТОП-100 по 5 ЦУР, заняв:

Оценка проводилась на основе вклада вузов в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (UN Sustainable Development Goals - SDGs). Основными критериями стали образовательная и научная деятельность, социальная ответственность, инклюзивность, качество управления, охрана окружающей среды, влияние на общество и институциональное развитие.

В этом году в рейтинге THE были оценены более 1600 университетов мира.

По результатам рейтинга THE Sustainability ImpactRatings 2026, опубликованного международным рейтинговым агентством Times Higher Education, БГУ впервые вошел в группу 101-200 лучших университетов мира, существенно улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом (2025 г. – 401-600).

БГУ впервые вошел в число 200 лучших университетов мира в рейтинге THE Impact Rankings

Следует отметить, что включение БГУ в число тридцати лучших университетов мира по показателю «Гендерное равенство» свидетельствует о высоком международном признании политики университета в области социальной ответственности, инклюзивного управления и обеспечения равных возможностей.

В последние годы в университете последовательно реализуется интеграция принципов устойчивого развития в образовательный процесс, научные исследования и систему институционального управления.

Стратегическая трансформация в области устойчивого развития

Университет продемонстрировал активность по 16 из 17 ЦУР. Этот результат свидетельствует о том, что БГУ уже ориентируется не только на академические показатели, но и реализует комплексную модель развития, охватывающую социальное, экологическое и институциональное воздействие.

Рост социального влияния: ЦУР 1, ЦУР 5 и ЦУР 10

Наиболее высокие результаты БГУ достиг в сфере социальной устойчивости. 23-е место по ЦУР 1 «Ликвидация бедности» отражает эффективность социальных механизмов поддержки, стипендиальных программ и инициатив по обеспечению инклюзивности. 30-е место по ЦУР 5 «Гендерное равенство» свидетельствует о высоком уровне представленности женщин в академической и административной сферах, а также о последовательном обеспечении равных возможностей. 40-е место по ЦУР 10 «Сокращение неравенства» подтверждает эффективность политики университета в области социальной справедливости и инклюзивности, получившей признание на международном уровне.

«Модель качественного образования»: ЦУР 4

По ЦУР 4 – «Качественное образование» – БГУ занял 63-е место в мире. Этот результат можно рассматривать как показатель эффективности мер, направленных на повышение качества образования, реализацию академических реформ, цифровую трансформацию образовательного процесса, расширение возможностей обучения на протяжении всей жизни и улучшение доступа к высшему образованию для студентов первого поколения.

«Сильные институты и эффективное академическое управление»: ЦУР 16

По ЦУР 16 – «Мир, правосудие и эффективные институты» – университет занял 92-е место в мире. Этот результат отражает работу по совершенствованию системы управления в БГУ, укреплению сотрудничества с государственными и международными организациями, а также повышению уровня институциональной прозрачности. Существенную роль в достижении данного показателя сыграли связи университета с правовыми, управленческими и общественными институтами.

«Карта экологической устойчивости»: ЦУР 13, 14, 15 и 6

БГУ последовательно укрепляет свои позиции по экологическим целям устойчивого развития. Результаты по ЦУР 13 «Борьба с изменением климата», ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» и ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» свидетельствуют о развитии экологических исследований, реализации инициатив по формированию зеленого кампуса и совершенствовании системы устойчивого управления ресурсами. Ключевым направлением работы университета в данной сфере является институционализация принципов экологической ответственности.

«Экономическая и инновационная трансформация»: ЦУР 7, 8 и 9

Результаты по ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия», ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост» и ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» демонстрируют расширение инновационной экосистемы БГУ, укрепление сотрудничества с промышленными предприятиями и последовательное продвижение в области энергоэффективности. Эти направления входят в число стратегических приоритетов университета на ближайшие годы.

«Университет глобального сотрудничества»: ЦУР 17

Результаты по ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития» отражают расширение международных академических связей БГУ и более активное участие университета в глобальных инициативах и проектах, связанных с достижением целей устойчивого развития. Данный показатель напрямую связан с развитием научной дипломатии и расширением портфеля международных проектов университета.

«Социальное благополучие и устойчивый образ жизни»: ЦУР 2, ЦУР 3 и ЦУР 12

Результаты БГУ по ЦУР 2 «Ликвидация голода» (101-200), ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» (401-600) и ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство» (201-300) свидетельствуют о сбалансированном развитии университета в области обеспечения благополучия кампуса, сотрудничества в сфере здравоохранения и устойчивого управления ресурсами.

«История, выходящая за рамки рейтингов: институциональная трансформация»

Результаты БГУ в рейтинге THE Sustainability Impact Ratings 2026 отражают не только рост позиций в международном рейтинге, но и итоги системной трансформации университета в сферах социальной ответственности, устойчивого развития, инклюзивности и глобальной академической интеграции. Эти достижения подтверждают, что БГУ постепенно переходит от статуса регионального лидера к модели университета более высокого уровня, ориентированного на принципы устойчивого развития.

Лидер Азербайджана и Южного Кавказа в рейтинге QS

Согласно опубликованному 18 июня рейтингу QS World University Rankings 2027, университет поднялся на 123 позиции и занял 565-е место, став лучшим высшим учебным заведением Азербайджана и всего Южного Кавказа.

В этом году в рейтинге QS были оценены 8808 университетов из 106 стран мира, из которых лишь 1504 вошли в итоговый список. Оценка проводилась на основе таких показателей, как академическая репутация, репутация среди работодателей, цитируемость научных публикаций, международный состав преподавателей и студентов, уровень международного сотрудничества и другие ключевые индикаторы. Значительную роль в этом продвижении сыграли реализуемые в последние годы реформы, направленные на повышение качества научных исследований, расширение международных проектов, модернизацию университетского управления, укрепление взаимодействия с промышленными предприятиями и подготовку специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда.

В 2026 г. БГУ укрепил свои позиции в рейтинге QS Europe, поднявшись на 58 позиций и заняв 278-е место среди европейских университетов. Университет также продемонстрировал высокие результаты в рейтинге QS World University Rankings by Subject 2026 года. БГУ впервые вошел в мировой рейтинг по двум укрупненным предметным направлениям:

– 401-500 место – Естественные науки;

– 501-550 место – Инженерия и технологии.

Число представленных узких предметных областей достигло восьми. БГУ вошел в рейтинги по нефтегазовому инжинирингу, современным языкам, математике, праву, химической инженерии, физике, химии и компьютерным наукам, став университетом с наибольшим количеством представленных предметных направлений в Азербайджане.

БГУ представляет свои достижения международному сообществу в Будапеште

В настоящее время делегация БГУ принимает участие в международном форуме QS Higher Ed Summit: Europe 2026, который проходит в столице Венгрии Будапеште. В рамках форума обсуждаются вопросы будущего высшего образования, интернационализации университетов, развития научных исследований, инновационных экосистем, применения искусственного интеллекта в образовании, взаимодействия университетов с промышленностью и глобальных рейтингов.

В азербайджанском павильоне БГУ представляет международной аудитории свои образовательные программы, научные достижения, международные проекты, инновационную экосистему, а также значительные успехи, достигнутые в мировых рейтингах в последние годы.

Последовательно достигаемые результаты в наиболее авторитетных мировых рейтинговых системах, таких как QS и THE, свидетельствуют о том, что Бакинский государственный университет устойчиво повышает свою международную конкурентоспособность.

Международный успех азербайджанского высшего образования

Последние достижения отечественных университетов одновременно рассматриваются как важный показатель роста международного авторитета системы высшего образования Азербайджана, проводимых в стране образовательных реформ и углубляющейся интеграции университетов в глобальное академическое пространство.

Следует также отметить, что в последние годы высшее образование Азербайджана демонстрирует системную модернизацию, усиление исследовательского потенциала и расширение международных партнерств, что формирует новую качественную модель университетского развития.