USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

Дефицит топлива добрался до Курил

12:41 638

В российском Северо-Курильске ввели ограничения на отпуск топлива, назвав их превентивной мерой, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

«В последние дни на АЗС наблюдался необоснованный ажиотаж среди населения по приобретению топлива — горючее приобреталось в явно избыточных объемах», — сообщает официальный канал администрации Северо-Курильского муниципального округа.

Курильский «Автодор» «был вынужден» ввести временные ограничения на отпуск топлива, «лимит на одну заправку составляет 20 литров», «данная мера является превентивной», сказано в сообщении.

Следующая поставка топлива ожидается на следующей неделе, теплоход «Анатолий Чернеев» доставит очередную партию горючего в установленные сроки, заявили власти.

По данным «Коммерсанта», ограничения на продажу топлива на АЗС с начала июня ввели более чем в 20 российских регионах.

Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 38
Зеленский об ударах по Краснодару и Башкортостану
Зеленский об ударах по Краснодару и Башкортостану видео, фото; обновлено 13:51
13:51 5508
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 1227
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2434
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 987
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 2884
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 2302
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 4890
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 2020
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1636
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5793

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 38
Зеленский об ударах по Краснодару и Башкортостану
Зеленский об ударах по Краснодару и Башкортостану видео, фото; обновлено 13:51
13:51 5508
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 1227
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2434
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 987
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 2884
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 2302
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 4890
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 2020
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1636
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться