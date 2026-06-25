Дефицит топлива добрался до Курил

В российском Северо-Курильске ввели ограничения на отпуск топлива, назвав их превентивной мерой, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

«В последние дни на АЗС наблюдался необоснованный ажиотаж среди населения по приобретению топлива — горючее приобреталось в явно избыточных объемах», — сообщает официальный канал администрации Северо-Курильского муниципального округа.

Курильский «Автодор» «был вынужден» ввести временные ограничения на отпуск топлива, «лимит на одну заправку составляет 20 литров», «данная мера является превентивной», сказано в сообщении.

Следующая поставка топлива ожидается на следующей неделе, теплоход «Анатолий Чернеев» доставит очередную партию горючего в установленные сроки, заявили власти.

По данным «Коммерсанта», ограничения на продажу топлива на АЗС с начала июня ввели более чем в 20 российских регионах.