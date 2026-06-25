Рубио: США хотят сделку с Ираном, но «не любой ценой»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг на встрече с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества Персидского залива в Манаме, Бахрейн, что Вашингтон хочет заключить сделку с Ираном, но «не любой ценой».

Он выразил надежду на успех сделки с Ираном, заявив: «Мы к этому готовы, особенно если Иран решит, что вместо того, чтобы быть революционным движением, стремящимся экспортировать свою идеологию в другие страны, он теперь заинтересован в том, чтобы стать национальным государством, которое заботится о благополучии своего народа».

Рубио заявил, что Соединенные Штаты не признают принадлежность Ормузского пролива какой-либо одной стране, добавив, что вопрос о том, называет ли Иран платежи пошлиной или платой, — это «все дело в семантике».

Он заявил, что Вашингтон хочет, чтобы соглашение работало, но при этом обеспечит, чтобы любые решения в рамках сделки учитывали интересы союзников и партнеров США.

«Мы открыты для мира, но мира прочного, реального, который никоим образом не подрывает нашу безопасность, наше процветание, а также безопасность и процветание наших друзей и союзников в регионе Персидского залива», — сказал он.