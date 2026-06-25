Сырский: ВСУ нужны новые военные бригады

По его словам, «можно сэкономить на формировании бригад сегодня и заплатить территорией завтра».

Украине необходимо формировать новые военные бригады для усиления обороны северного направления. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сырский отметил, что из-за неудач на основных направлениях фронта российская армия стремится расширить зону боевых действий на севере Украины. Это может увеличить протяженность активного фронта примерно на 160 километров.

Поскольку армия РФ превосходит в количестве военных и вооружения, для отражения этого возможного наступления и защиты территории Украине необходимо сформировать новые бригады.

«Противник, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году еще создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь. Третьего не дано», — сказал Сырский.

Главком ВСУ объяснил, что простое увеличение численности существующих бригад не решает проблему расширения фронта.

«Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться», — отметил он.

По его словам, бригады нельзя «растянуть» на большую территорию, а увеличение их состава лишь повышает устойчивость, но не географическую эффективность.

Сырский также подчеркнул, что современная война характеризуется не только увеличением длины линии фронта, но и ростом его глубины.

«Когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые военные части», — подытожил он.