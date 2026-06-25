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Экосистема Bir объявила победителей cтуденческой инновационной программы Spark

13:08 188

Экосистема Bir, первая полностью интегрированная цифровая экосистема Кавказа, успешно завершила cтуденческую инновационную программу Spark, реализованную с целью превращения инновационных идей молодежи в реальные решения.

На финальном этапе программы, длившейся пять месяцев, 9 команд представили свои продукты и решения членам жюри. До выхода в финал участники получали менторскую поддержку от владельцев продуктов экосистемы Bir и проходили тренинги по различным темам.

В финале, организованном в местной инновационной лаборатории экосистемы Bir – Future Lab, на основе оценки жюри три команды, предложившие самые инновационные решения, завоевали звание победителей и были награждены денежными призами. Первого места удостоилась команда KəndYol (4000 AZN), второго места – команда AEVIC Esports (2000 AZN), а третьего места – команда Booker (1000 AZN).

Победитель, занявший первое место, команда KəndYol, выступила с решением, направленным на более эффективное выстраивание связей между производителями и потребителями в аграрном секторе. Учитывая потенциал социального воздействия и перспективы устойчивого развития проекта, жюри присудило ему первое место.

Обладатель второго места, AEVIC Esports, отличился подходом, направленным на развитие молодежи и укрепление киберспортивной (esports) экосистемы в стране. Цель этого проекта — поддержка выявления новых талантов и их профессионального и карьерного роста, а также в целом привитие киберспортивной культуры.

И наконец, проект, выдвинутый командой Booker, нацелен на более доступное и эффективное распределение знаний и ресурсов для чтения, развитие культуры чтения и объединение широкого сообщества читателей. Потенциал положительного социального воздействия проекта на общество был оценен жюри третьим местом.

Наряду с этим, члены всех 9 команд, участвовавших в финале, были приняты на программу стажировки в различных бизнес-направлениях экосистемы Bir. Цель состоит в том, чтобы объединить молодых людей, интересующихся новыми технологиями и инновациями, стимулировать их карьерный рост и развитие, а также создать возможность для получения практического опыта в реальной рабочей среде.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны - Birbank, Birmarket, m10 и Milliön. Одновременно экосистема сотрудничает с совместными проектами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы - единый вход, единый бонус, единый платеж и единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

Для более подробной информации: bir.az

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