Пашинян раскритиковал ЕАЭС

Премьер Армении Никол Пашинян раскритиковал решение Евразийского экономического союза, принятое по Армении в конце мая. Об этом он заявил во время заседания правительства, пишут армянские СМИ.

«Конечно, у меня также есть вопросы к моим коллегам относительно заявления, которое они приняли в мое отсутствие, и нам нужно понять, что это означает на практике. Нам нужно понять, может ли какая-либо страна ЕАЭС принимать такие решения в отношении любой страны, просто проснувшись и приняв решение? По моей оценке, если ответ на этот вопрос положительный, то ЕАЭС объявляет о своем самороспуске. И мы уже должны делать выводы. Должен быть очень четкий ответ: существует ли ЕАЭС или нет? Если существует, то мы займем позицию, если нет, то не будет необходимости занимать особую позицию», — сказал он.

Кроме того, Пашинян считает, что введенные Россией ограничения на импорт из Армении, а также на экспорт армянских товаров через свою территорию в другие страны ЕАЭС вызовут по меньшей мере очень серьезную озабоченность у ряда государств-членов ЕАЭС.

«Евразийский экономический союз основан на нескольких концептуальных положениях: свободное перемещение рабочей силы, товаров, услуг и финансов. Если этого нет, значит, Евразийского экономического союза нет», - подчеркнул он.

Напомним, 29 мая на заседании Высшего Совета ЕАЭС, на котором отсутствовал Пашинян, президенты четырех государств-членов ЕАЭС – России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана – приняли заявление, призывающее Армению как можно скорее провести референдум о выборе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Кроме этого, лидеры этих стран приняли решение, согласно которому к вопросу членства Армении в ЕАЭС предполагается вернуться на следующем заседании Высшего совета организации.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из республики, с 2 июня — на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня — на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Пашинян ранее назвал политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.