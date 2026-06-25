Крупнейшая авиакомпания Израиля приостановила полеты в Москву

Израильская авиакомпания EL AL объявила о временном прекращении полетов по маршруту Тель-Авив — Москва из-за опасной обстановки в небе над российской столицей. Уведомления об отмене рейсов с 25 июня разосланы пассажирам, пишет «Голос Израиля».

Отмечается, что регулярные угрозы атак беспилотников и ограничения работы московских аэропортов привели к серьезной неопределенности в расписании и сделали выполнение рейсов по этому направлению затруднительным. Авиасообщение приостановлено до нормализации ситуации и обеспечения всех необходимых условий для безопасной эксплуатации самолетов на данном маршруте.

С середины июня Вооруженные силы Украины провели четыре массированных атаки на Москву. 16 июня на подлете к российской столице сбили 60 беспилотников, 19-го — 76, 22-го — 84, сообщали российские власти. Самым масштабным стал удар 18 июня. Тогда, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, было уничтожено 194 дрона. В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили 527 рейсов.