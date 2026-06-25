NASA зафиксировало гигантскую волну в Тихом океане

Ученые NASA зафиксировали в Тихом океане огромную волну теплой воды, которая свидетельствует о стремительном формировании нового мощного явления Эль-Ниньо. Исследователи предупреждают, что климатический феномен этого года может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений, пишет портал Digi24.

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich обнаружил так называемую волну Кельвина – масштабную массу теплой воды, простирающуюся на сотни километров вдоль экватора. Из-за нагрева воды уровень океана в отдельных районах уже поднялся более чем на 15 сантиметров выше нормы.

По словам специалистов, волны Кельвина возникают из-за ослабления пассатов в западной части Тихого океана. В результате теплая вода перемещается на восток, скапливается у побережья Южной Америки и блокирует подъем холодных глубинных вод.

Новая волна была зафиксирована 8 июня. Данные спутника подтвердили, что поверхность океана нагревается чрезвычайно быстрыми темпами. Именно поэтому ученые официально объявили о начале нового эпизода Эль-Ниньо.