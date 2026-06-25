USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

И Ирак хочет выйти из ОПЕК

13:25 315

Власти Ирака рассматривают возможность выхода страны из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), если та отклонит предложение Багдада увеличить его квоту на добычу нефти. Об этом сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на источники в иракском правительстве.

По словам собеседников агентства, идея выйти из ОПЕК встраивается в более широкий план Ирака по увеличению экспорта нефти и компенсации потерь, понесенных страной из-за конфликта США и Ирана. Правительство Ирака, утверждают источники, изучает возможные последствия превышения установленного ОПЕК лимита добычи нефти. По их словам, «любое решение об увеличении производства нефти или выходе из ОПЕК», по всей вероятности, будет принято после запланированного визита премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в Вашингтон в середине июля.

Агентство напоминает, что Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Продажа нефти обеспечивает примерно 90% государственных доходов. Большую часть этого энергоресурса Багдад экспортирует по морю, около 95% проходит через Ормузский пролив, который был закрыт во время войны.

1 мая ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+, в которую входят 11 государств. Как заявлял генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер, это решение отвечает суверенным интересам государства и не направлено против других стран.

Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 52
Зеленский об ударах по Краснодару и Башкортостану
Зеленский об ударах по Краснодару и Башкортостану видео, фото; обновлено 13:51
13:51 5526
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 1239
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2437
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 998
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 2896
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 2304
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 4894
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 2023
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1638
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5796

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 52
Зеленский об ударах по Краснодару и Башкортостану
Зеленский об ударах по Краснодару и Башкортостану видео, фото; обновлено 13:51
13:51 5526
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 1239
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2437
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 998
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 2896
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие
Сильное землетрясение и в Японии: есть пострадавшие ВИДЕО
10:43 2304
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь
Разрушительные землетрясения в Венесуэле. Америка идет на помощь новые фото и видео; обновлено 10:35
10:35 4894
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
Трамп намекнул на «подарок» для Турции
10:26 2023
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками: разрушения и пострадавшие
10:15 1638
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу
ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу Первый в истории!
07:27 5796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться