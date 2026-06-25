И Ирак хочет выйти из ОПЕК

Власти Ирака рассматривают возможность выхода страны из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), если та отклонит предложение Багдада увеличить его квоту на добычу нефти. Об этом сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на источники в иракском правительстве.

По словам собеседников агентства, идея выйти из ОПЕК встраивается в более широкий план Ирака по увеличению экспорта нефти и компенсации потерь, понесенных страной из-за конфликта США и Ирана. Правительство Ирака, утверждают источники, изучает возможные последствия превышения установленного ОПЕК лимита добычи нефти. По их словам, «любое решение об увеличении производства нефти или выходе из ОПЕК», по всей вероятности, будет принято после запланированного визита премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в Вашингтон в середине июля.

Агентство напоминает, что Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Продажа нефти обеспечивает примерно 90% государственных доходов. Большую часть этого энергоресурса Багдад экспортирует по морю, около 95% проходит через Ормузский пролив, который был закрыт во время войны.

1 мая ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+, в которую входят 11 государств. Как заявлял генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер, это решение отвечает суверенным интересам государства и не направлено против других стран.