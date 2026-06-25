Украинский флаг над Кинбурном

Силы обороны Украины продолжают комплексную операцию на южном направлении и усиливают давление на россиян в районе Кинбурнского полуострова, пишут украинские СМИ.

ВСУ обнародовали кадры, на которых над Кинбурном развевается государственный флаг Украины.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что Вооруженные силы Украины усилили атаки беспилотников на Крымский полуостров и юг России. Отмечалось, что под интенсивными атаками украинских дронов практически разрушена вся российская логистика, связывающая аннексированный Крым с материковой частью РФ.

Издание Kyiv Post со ссылкой на украинскую партизанскую группировку «Атеш» сообщало, что российские военные под мощным давлением отступают с части Кинбурнской косы в Николаевской области Украины.

Также отмечалось, что подразделения 337-го российского полка покинули свои позиции из-за серьезных проблем со снабжением и нехватки личного состава. В заявлении «Атеш» утверждалось, что украинские атаки перекрыли пути снабжения стратегически важного полуострова продовольствием, топливом и боеприпасами.

Кинбурнская коса — песчаный полуостров на юге Украины, отделяющий Днепровско-Бугский лиман от Черного моря. Она выступает «воротами» к речной системе Днепра и служит ключевой позицией для контроля судоходных путей, связывающих Черное море с портами Николаева и Херсона.

Расположение косы позволяет осуществлять огневой контроль над выходом судов из Днепра и лимана. Контроль над этой территорией позволяет проецировать военную силу на весь южный регион, проводить десантные операции, обеспечивать защиту прилегающего побережья. Наблюдатели утверждают, что переход косы под контроль ВСУ может проложить путь к освобождению Крыма.