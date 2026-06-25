Балансы счетов клиентов восстановлены

Банк ABB опубликовал новое заявление в связи с ситуацией, возникшей вчера на карточных счетах некоторых клиентов. В заявлении, размещенном на страницах Банка в социальных сетях, говорится, что временная техническая проблема, возникшая вчера на карточных счетах некоторых клиентов, полностью устранена. Балансы счетов восстановлены, все услуги функционируют в штатном режиме.

«Возникшая ситуация была связана с временным повторным отображением некоторых операций в результате технического сбоя, произошедшего при обработке файлов межбанковских расчетов в ряде банков, обслуживаемых Процессинговым центром Azericard. Проблема была оперативно устранена, все счета полностью восстановлены.

В этот период из-за большого количества одновременных обращений в приложение ABB mobile некоторые наши пользователи столкнулись с временными задержками и сложностями при входе в приложение. В настоящее время приложение также полностью работает в штатном режиме».

В заявлении Банка подчеркивается, что произошедший инцидент носил технический характер и не был связан с попыткой кибератаки или нарушением информационной безопасности. Средства и персональные данные клиентов, как и всегда, находились под полной защитой.

«Приносим извинения за причиненные неудобства и выражаем вам глубокую благодарность за проявленное понимание и выдержку», — говорится в заявлении Банка ABB. — Мы продолжим работу по дальнейшему повышению устойчивости и надежности предоставляемых нашим клиентам цифровых услуг. Ваше доверие — наша главная ценность! Вы всегда можете доверять своему родному банку!».