Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны

Эскалация напряженности в белорусско-украинских отношениях на почве ультиматума президента Украины Владимира Зеленского закончилась сокрушительной информационной победой… обеих сторон конфликта. Напомним, в прошлую пятницу Владимир Зеленский выступил с прямыми угрозами нанесения военных ударов по Беларуси. Он заявил, что вдоль границы с Украиной стоят ретрансляторы на вышках, которые корректируют российские удары, — и дал президенту Беларуси Александру Лукашенко неделю на то, чтобы тот их убрал. В противном случае Украина сделает это сама. Также он выразил недовольство тем, что Беларусь поставляет топливо со своего НПЗ в Россию. Изначально было понятно, что выполнить требования Киева в указанный срок невозможно из-за слишком тесных экономических связей Беларуси с Россией. Кроме того, без независимого внешнего контроля невозможно верифицировать факт снятия с вышек тех самых ретрансляторов. Поэтому всю последнюю неделю обе стороны готовились к самому наихудшему сценарию. В Украине публику активно накачивали темой «угрозы с севера» для возможной легитимации превентивного удара. В Беларуси в свою очередь пытались заручиться поддержкой Кремля, успокаивали население южных областей, обещали решительно противодействовать агрессии вплоть до перехода в широкое контрнаступление.

Как отметил один из близких к Минску политологов, «геополитический выбор Беларуси выходит на новый уровень. И если раньше он выражался в изгнании западной агентуры из белорусской столицы, то теперь выразится в расширении боевых действий на Западную Украину». Неопределенность происходящего усиливал субъективный фактор. А именно персональные психоэмоциональные состояния лидеров обеих стран. Например, Лукашенко, как известно, бывает часто крайне эмоционален. Не исключали, что в случае конфликта он способен без всякого политеса жахнуть «кинетикой» по бункерам украинского руководства. Тем более ранее он иносказательно намекнул Зеленскому на то, что того могут «отпеть». В этом плане уместно вспомнить популярный тезис о том, что Путин давно хотел бы видеть в Лукашенко некоего прокси, которому можно поручить самую грязную работу, оставаясь при этом непричастным к происходящему в глазах международной общественности. Владимир Зеленский также склонен к иррациональным действиям. Свидетельством тому его крайне эмоционально окрашенная позиция по отношению к Варшаве в скандале из-за вопросов исторической памяти, выходящая далеко за рамки политическое рацио. Одним словом, в случае обострения Минск и Киев могли руководствоваться не столько трезвым расчетом, сколько какими-то личными взаимными обидами и собственными кодексами чести, что заведомо перечеркивало надежды на быстрое замирение.

Но в итоге нас ждал необычный финал. 23 июня президент Украины заявил, что расположенные в Беларуси ретрансляторы, которые помогали российским дронам атаковать Украину, перестали работать. Официальный Минск пока насчет этого заявления молчит, что скорее говорит о его нежелании обострять обстановку. Зато в сетях и чатах по обе стороны фронта в бой пошли инфлюэнсеры. Проукраинские уверяют: Лукашенко испугался и чуть ли не лично демонтировал ретрансляторы, что в свою очередь можно трактовать как слабость властей. Российские и белорусские провластные СМИ иронизируют над «победой» Зеленского, который якобы сначала придумал те самые ретрансляторы, а потом сам же их и снял. Иначе говоря, война ушла в информационное поле. Думается, имеет место явное нежелание как Минска, так и Киева раскачивать ситуацию, связанное с осознанием того, что любые активные действия чреваты неконтролируемыми рисками. Риски для Украины и ее союзников очевидны: фронт расширится на тысячу километров, что обострит проблему пополнения личного состава ВСУ. Зато время подлета российских дронов до украинской столицы (около 120 км) и до стратегической трассы Киев — Чоп, через которую в Украину идут западные военные поставки, кардинально сокращается. Кстати, опасна эта ситуация и для ЕС, на восточной границе которого появятся российские войска. Для польского политикума это сравнимо с геополитической катастрофой. Не говоря уже об угрозах для транзита через Беларусь в Европу китайских товаров, бенефициаром которого являются поляки. Это далеко не полный список тех самых возможных рисков для Киева и его партнеров в случае военной тревоги.

Что касается Минска и Москвы, то, скорее всего, здесь основное беспокойство вызывала возможная цепная реакция: атаки украинских дронов по НПЗ Беларуси неминуемо ударили бы по энергетическому балансу России. Был для Минска и Москвы еще один побочный риск – в случае возможной войны Запад и оппозиция могут попытаться раскачать ситуацию в Беларуси. Действительно, крайне напряженный фон в белорусско-украинских отношениях дал оппозиционным кругам в диаспоре повод для эйфории. Ее рулевые активно включились в информационную кампанию насчет «белорусской угрозы» для Украины в рамках легитимации возможного упреждающего удара. В ожидании скорого падения режима под натиском ВСУ и протестов внутри страны в среде белорусской оппозиции рождались самые смелые прожекты. Вплоть до того, что на волне потрясений Беларусь способна пойти по стопам Румынии и Финляндии в конце Второй мировой. Тогда, помнится, Финляндия и Румыния — вчерашние союзники Гитлера — резво перебежали в противоположный лагерь антигитлеровской коалиции.