РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны

В Турции в конце июля ожидается принятие рамочного закона, создающего юридическую основу для процесса «Турция без терроризма» и направленного на ликвидацию Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической организацией Турцией, США, ЕС). Источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и ее союзнике — Партии националистического движения (МНР) сообщают, что законопроект будет представлен председателю Великого национального собрания Турции после саммита НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре, и может быть принят до ухода парламента на летние каникулы.

Процесс «Турция без терроризма» официально начался в октябре 2024 года, после того как лидер МНР Девлет Бахчели призвал главаря РПК Абдуллу Оджалана приказать боевикам сложить оружие. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу, подчеркнув необходимость «укрепления внутреннего фронта». После того как Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море, дал положительный ответ, РПК в мае 2025 года объявила о самороспуске: 11 июля того же года на севере Ирака состоялась символическая церемония сожжения оружия. После этого Партия равенства и демократии народов (DEM), представляющая преимущественно курдское население и активно участвующая в процессе, потребовала от парламента принятия юридических механизмов. Однако турецкое правительство заявило, что к процессу должны присоединиться также иракское, сирийское, иранское и европейское крылья РПК, подчеркнув, что Национальная разведывательная организация (MİT) отслеживает ситуацию на местах, а дальнейшие шаги будут зависеть от разведданных. Источники haqqin.az в Анкаре отмечают, что процесс завершен примерно на 85 процентов, но есть определенные сомнения. Тем не менее с прошлой недели между правящим блоком и DEM начались как прямые переговоры, так и «закулисная дипломатия» по юридическим аспектам процесса. Депутаты DEM, известные как «делегация Имралы», Первин Булдан и Митхат Санкар, 16 июня встретились с председателем парламента Нуманом Куртулмушем. 17 июня депутат от Республиканской народной партии (CHP) Сезгин Танрыкулу, активно участвующий в процессе, посетил лидера МНР Девлета Бахчели. На следующий день председатель парламента встретился с президентом Эрдоганом. Затем представитель ПСР Омер Челик заявил, что процесс перешел к этапу оценки юридических рамок. Президент Эрдоган на заседании парламентской фракции своей партии сказал: «В благом деле нельзя медлить», тем самым поддержав начало юридической фазы. Правящая партия настроена осторожно, но оптимистично Источники в ПСР, с которыми беседовал haqqin.az, отмечают, что, даже если законопроект, состоящий предположительно из одиннадцати статей, будет принят парламентом, он вступит в силу только после полного подтверждения разоружения РПК. По их словам, война между США и Ираном, а также события в Сирии влияют на процесс «Турция без терроризма», а лидеры РПК затягивают разоружение, ожидая развития ситуации. Однако ход войны разрушил ожидания руководства РПК, и организация начала отходить из ряда районов на севере Ирака. Линия Зап–Метина полностью очищена, в районах Кара, Хакурк и некоторых частях Кандиля боевики РПК также отступили. Тем не менее источники подчеркивают, что предпринятые шаги пока не считаются «удовлетворительными» и для устойчивого разоружения необходима более четкая картина.