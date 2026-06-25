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Азербайджан соболезнует Венесуэле

14:08 647

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Венесуэле в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными двумя мощными землетрясениями. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

«Глубоко опечалены разрушительным землетрясением, обрушившимся на Венесуэлу и приведшим к трагической гибели людей и масштабным разрушениям. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и заявляем о своей солидарности с народом и правительством Венесуэлы в этот трудный период. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления всем затронутым этой трагедией», — говорится в заявлении МИД Азербайджана. 

Напомним, в ночь на четверг на севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 7,1. Геологическая служба США (USGS) позднее сообщила о двух подземных толчках магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 40 секунд. Власти страны объявили режим чрезвычайного положения. Согласно предварительной информации, погибли по меньшей мере 32 человека, еще 700 получили ранения.

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