Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе

Армения и Евросоюз на следующей неделе объявят об упрощении процедуры ввоза армянской сельскохозяйственной продукции в ЕС, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Одним из важных пунктов повестки визита (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван) станет возможность упрощения процедуры ввоза сельскохозяйственной продукции в Европейский союз», - сказал он.

По его словам, программа проработана, о чем будет заявлено в Ереване во время визита председателя Еврокомиссии.

Сообщалось, что Еврокомиссия выделила Армении 34 млн евро для поддержки бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России.

Ранее Пашинян заявлял, что с Евросоюзом существует договоренность об экстренном содействии в размере 50 млн евро, «которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта».

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.