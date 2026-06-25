USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе

14:11 1505

Армения и Евросоюз на следующей неделе объявят об упрощении процедуры ввоза армянской сельскохозяйственной продукции в ЕС, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Одним из важных пунктов повестки визита (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван) станет возможность упрощения процедуры ввоза сельскохозяйственной продукции в Европейский союз», - сказал он.

По его словам, программа проработана, о чем будет заявлено в Ереване во время визита председателя Еврокомиссии.

Сообщалось, что Еврокомиссия выделила Армении 34 млн евро для поддержки бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России.

Ранее Пашинян заявлял, что с Евросоюзом существует договоренность об экстренном содействии в размере 50 млн евро, «которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта».

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 6972
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings ФОТО
12:55 568
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
14:43 951
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет новые фото и видео; обновлено 14:35
14:35 6014
Еще 40 млн на оружие для Украины
Еще 40 млн на оружие для Украины
14:22 776
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
14:11 1506
Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 648
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 2255
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2832
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 1927
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 3482

ЭТО ВАЖНО

Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 6972
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings ФОТО
12:55 568
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
14:43 951
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет новые фото и видео; обновлено 14:35
14:35 6014
Еще 40 млн на оружие для Украины
Еще 40 млн на оружие для Украины
14:22 776
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
14:11 1506
Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 648
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 2255
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2832
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 1927
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 3482
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться