USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

Байрамов и Сикорский обсудили Южный Кавказ и поддержку Украины

14:17 473

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Польши Радослав Сикорский приветствовали позитивную динамику в двусторонних отношениях. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность регулярного политического диалога и контактов на высоком уровне для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

В министерстве отметили, что главы ведомств в ходе встречи обсудили вопросы расширения экономического и гуманитарного взаимодействия, а также увеличения объемов торговли и инвестиций.

«Джейхун Байрамов проинформировал польского коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период, о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабных работах по восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана. Министры также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития прагматичных польско-азербайджанских отношений, а также работу над проектами соглашений между двумя странами.

Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам поддержки Украины, а также рассмотрели ситуацию на Южном Кавказе, процессы в регионе и оценку происходящего азербайджанской стороной.

Отметим, что встреча Байрамова и Сикорского состоялась в Гданьске (Польша) на полях Конференции по восстановлению Украины.

Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 6974
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings ФОТО
12:55 568
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
14:43 954
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет новые фото и видео; обновлено 14:35
14:35 6015
Еще 40 млн на оружие для Украины
Еще 40 млн на оружие для Украины
14:22 776
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
14:11 1506
Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 648
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 2255
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2833
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 1928
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 3484

ЭТО ВАЖНО

Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 6974
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings ФОТО
12:55 568
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
14:43 954
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет новые фото и видео; обновлено 14:35
14:35 6015
Еще 40 млн на оружие для Украины
Еще 40 млн на оружие для Украины
14:22 776
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
14:11 1506
Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 648
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 2255
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2833
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 1928
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 3484
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться