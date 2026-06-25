Байрамов и Сикорский обсудили Южный Кавказ и поддержку Украины

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Польши Радослав Сикорский приветствовали позитивную динамику в двусторонних отношениях. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Стороны подчеркнули важность регулярного политического диалога и контактов на высоком уровне для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.
В министерстве отметили, что главы ведомств в ходе встречи обсудили вопросы расширения экономического и гуманитарного взаимодействия, а также увеличения объемов торговли и инвестиций.
«Джейхун Байрамов проинформировал польского коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период, о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабных работах по восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана. Министры также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития прагматичных польско-азербайджанских отношений, а также работу над проектами соглашений между двумя странами.
Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам поддержки Украины, а также рассмотрели ситуацию на Южном Кавказе, процессы в регионе и оценку происходящего азербайджанской стороной.
Отметим, что встреча Байрамова и Сикорского состоялась в Гданьске (Польша) на полях Конференции по восстановлению Украины.