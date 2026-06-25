Байрамов и Сикорский обсудили Южный Кавказ и поддержку Украины

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Польши Радослав Сикорский приветствовали позитивную динамику в двусторонних отношениях. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В министерстве отметили, что главы ведомств в ходе встречи обсудили вопросы расширения экономического и гуманитарного взаимодействия, а также увеличения объемов торговли и инвестиций.

«Джейхун Байрамов проинформировал польского коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период, о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабных работах по восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана. Министры также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.