Европейские пляски без грузинского картули

24 июня в Европарламенте состоялось заседание Межпарламентского комитета по вопросам расширения. Из стран-кандидатов в члены ЕС на него не получила приглашения и не участвовала лишь делегация Грузии. «Неприглашение» Грузии имело символический характер — Брюссель продолжает «наказывать Тбилиси за непослушание». Пресс-служба Европарламента опубликовала заявление, в котором отмечалось, что Европарламент не признает ни легитимность грузинского парламента, ни президента Михаила Кавелашвили, который был избран этим парламентом.

«Европейский парламент призвал государства — члены ЕС ограничить политические контакты с властями «Грузинской мечты» исключительно вопросами строгой необходимости. При этом следует сохранять и укреплять сотрудничество с гражданским обществом Грузии, независимыми СМИ и академическими учреждениями. Европейский парламент выражает полную солидарность с грузинским народом, который продолжает борьбу за европейскую и демократическую Грузию», — заявили в Европарламенте.

Надо признать, что власти Грузии на новый антигрузинский демарш Европарламента и попытку шантажировать очередным «неприглашением» на встречу, посвященную евроинтеграции, отреагировали спокойно. Понятно, что Европарламент создал еще один повод для грузинской оппозиции критиковать власть за торможение движения в сторону ЕС. Однако грузинское общество в целом уже смирилось с тем, что быстро в ЕС Грузию не примут.

При этом грузин волнуют гораздо более близкие вопросы и проблемы, которые, как правило, с Европой никак не связаны. Сигналы со стороны ЕС о том, что из-за «Грузинской мечты» Грузию не хотят принимать в свои ряды уже даже не помогают оппозиции сделать ее малочисленные акции более массовыми

«В Европейском союзе часто проводят встречи, на которые не приглашают Грузию. По темам, связанным с расширением и взаимосвязанностью, Грузию не приглашают, и складывается впечатление, что встречи организуются исключительно для того, чтобы не приглашать Грузию и таким образом создать какую-то однодневную повестку внутри страны и обсуждать эту тему. Это просто неинтересно — в мире происходят гораздо более важные события, в нашем регионе идут очень значимые процессы, и важнее следить за ними», — заявила вице-премьер - министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в беседе с журналистами.

Также она отметила, что обсуждение процесса расширения будет иметь смысл только тогда, когда в нем будут участвовать сами страны-кандидаты.

«Обсуждение расширения имеет смысл только тогда, когда мы можем оказывать какое-то влияние на этот процесс. Это интересный процесс для наблюдения, однако в конечном итоге то, как будет сформирован процесс расширения, вызывает много вопросов. Если Грузия не участвует в этом процессе, это также является решением Европейского союза. Расширение не может быть односторонним — ни только для ЕС, ни только для Грузии. Это всегда двусторонний процесс, предполагающий участие обеих сторон. Соответственно, любые разговоры о расширении без страны, которой это касается, просто лишены смысла. Пусть они сами решают, насколько осмысленны и содержательны такие дискуссии, в которых не участвует сторона, которая непосредственно должна быть вовлечена в этот процесс», — сказала Бочоришвили.

Таким образом обсуждение вопросов расширения ЕС стало напоминать ничего не решающие пляски, которые сейчас просто проводятся без грузинского картули. На это в самой Грузии уже давно перестали обращать внимание. В Тбилиси прекрасно понимают, что одним из главных условий «доброго» отношения Брюсселя является введение грузинских санкций и открытие «второго фронта» против России. И поскольку Грузия на это не идет, ЕС «наказывает» грузин как неприглашением на саммиты и заседания, так и визовыми требованиями для владельцев дипломатических паспортов. В Брюсселе должны раз и навсегда запомнить, что Грузия не желает быть бесправным партнером и поступаться своим суверенитетом, и поэтому перестала реагировать на приманку в виде «статуса кандидата в члены ЕС». В стране прекрасно отдают себе отчет в том, что нынешняя политика ЕС может обернуться для Грузии и грузинского народа серьезными последствиями.