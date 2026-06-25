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Еще 40 млн на оружие для Украины

14:22 776

Финляндия выделит дополнительно 40 млн евро на закупку у США вооружения для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Об этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил на открытии Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что мое правительство решило дополнительно выделить 40 млн евро на инициативу PURL», – сказал он.

Премьер подчеркнул, что Финляндия также уже передала Украине 33 пакета материальной помощи.

PURL - это программа НАТО по координации финансирования и поставок Украине современного военного оборудования из США. В 2026 году Украина в рамках этой инициативы запросила системы противовоздушной обороны, беспилотники, производимые украинской оборонной промышленностью, а также боеприпасы для дальнобойной артиллерии.

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