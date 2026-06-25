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Макрон о задержании шедшего из России танкера

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14:36 573

Военно-морской флот Франции захватил нефтяной танкер Deliver у берегов Сицилии. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети Х.

«Национальный флот во вторник захватил танкер Deliver, когда тот проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права. Эта новая акция против «теневого флота», проведенная через несколько дней после аналогичной операции Соединенного Королевства, иллюстрирует решимость европейцев. Мы не позволим «теневому флоту» обходить санкции и финансировать военные усилия России. Европа полна решимости», — отметил он.

Макрон отметил, что Европа продолжит все необходимые усилия по установлению прочного и устойчивого мира в Украине.

По версии Морской префектуры Средиземного моря, судно шло под флагом Камеруна из Приморска. «После высадки на борт группы досмотра изучение документов подтвердило сомнения в законности используемого флага. Соответствующая информация была передана прокурору Марселя», — говорится в сообщении ведомства. — В соответствии с международным правом и по запросу прокурора судно было перенаправлено 23 июня и в настоящее время сопровождается силами ВМС Франции к месту якорной стоянки для продолжения проверок».

Уточняется, что Франция провела эту операцию совместно с Великобританией.

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