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Пашинян о потоке интернета через Азербайджан

14:43 961

В Армении не видят риска или угроз персональным данным в случае транзита-интернет трафика через Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания правительства в четверг.

Ранее стало известно, что «Телеком Армения» и «Азертелеком» подписали соглашение, по которому интернет в Армению пойдет транзитом через Азербайджан.

«Мы постоянно говорим, что Армения должна стать транзитным узлом. Чем больше через Армению проходит потоков, тем выше наш экономический, политический вес и уровень безопасности. Тот, кто выступает против этого, хочет, чтобы Армения оставалась в тупике конфликта», — заявил премьер.

По его словам, концепция «Перекресток мира» предполагает, что через страну должно проходить как можно больше кабелей, трубопроводов, дорог, маршрутов и воздушных линий с севера на юг и с востока на запад.

«Это и есть гарантия мира и безопасности», — подчеркнул Пашинян.

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