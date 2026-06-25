USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

Две страны предложили создать банк для финансирования НАТО

15:06 314

Странам НАТО необходимо перевооружаться, и быстро. Но правительствам порой сложно выделить необходимые средства – для этого нужно наращивать бюджетный дефицит или сокращать прочие расходы. Частные финансовые организации ограничены в возможностях кредитования оборонного сектора. Выход из этой ситуации – создание Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), считают Марк Карни и Люк Фриден, премьер-министры Канады и Люксембурга соответственно.

«Наша способность мобилизовать капитал должна быть столь же надежной, как и наши вооруженные силы», – пишут они в колонке в Financial Times. Согласно идее Карни и Фридена, банк для НАТО будет действовать по образцу Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Государства, которые войдут в капитал DSRB (это будут европейские страны альянса и Канада), во-первых, выделят ему средства, тем самым сразу обеспечив его ликвидностью. Эти деньги правительства смогут учесть как расходы на оборону, которые страны НАТО договорились довести до 5% ВВП. Во-вторых, участники предоставят госгарантии, что позволит банку и его обязательствам, если он будет привлекать средства на рынке, получить наивысший кредитный рейтинг ААА.

DSRB будет предоставлять кредиты только компаниям, зарегистрированным в странах – членах банка, а также непосредственно правительствам. Его деятельность позволит привлечь частный капитал с мультиплицирующим эффектом.

Если в 2015 году военные расходы США составляли $0,7 трлн, а Европы и Канады – $0,3 трлн, то в 2025 году, по оценке НАТО, – $0,8 и $0,6 соответственно. То есть доля последних увеличилась с 30% до 43%.

Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 6985
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings ФОТО
12:55 570
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
14:43 965
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет новые фото и видео; обновлено 14:35
14:35 6021
Еще 40 млн на оружие для Украины
Еще 40 млн на оружие для Украины
14:22 781
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
14:11 1511
Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 649
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 2260
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2835
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 1930
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 3488

ЭТО ВАЖНО

Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 6985
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings ФОТО
12:55 570
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
14:43 965
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет новые фото и видео; обновлено 14:35
14:35 6021
Еще 40 млн на оружие для Украины
Еще 40 млн на оружие для Украины
14:22 781
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
14:11 1511
Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 649
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 2260
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2835
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 1930
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 3488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться