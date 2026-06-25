Две страны предложили создать банк для финансирования НАТО

Странам НАТО необходимо перевооружаться, и быстро. Но правительствам порой сложно выделить необходимые средства – для этого нужно наращивать бюджетный дефицит или сокращать прочие расходы. Частные финансовые организации ограничены в возможностях кредитования оборонного сектора. Выход из этой ситуации – создание Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), считают Марк Карни и Люк Фриден, премьер-министры Канады и Люксембурга соответственно.

«Наша способность мобилизовать капитал должна быть столь же надежной, как и наши вооруженные силы», – пишут они в колонке в Financial Times. Согласно идее Карни и Фридена, банк для НАТО будет действовать по образцу Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Государства, которые войдут в капитал DSRB (это будут европейские страны альянса и Канада), во-первых, выделят ему средства, тем самым сразу обеспечив его ликвидностью. Эти деньги правительства смогут учесть как расходы на оборону, которые страны НАТО договорились довести до 5% ВВП. Во-вторых, участники предоставят госгарантии, что позволит банку и его обязательствам, если он будет привлекать средства на рынке, получить наивысший кредитный рейтинг ААА.

DSRB будет предоставлять кредиты только компаниям, зарегистрированным в странах – членах банка, а также непосредственно правительствам. Его деятельность позволит привлечь частный капитал с мультиплицирующим эффектом.

Если в 2015 году военные расходы США составляли $0,7 трлн, а Европы и Канады – $0,3 трлн, то в 2025 году, по оценке НАТО, – $0,8 и $0,6 соответственно. То есть доля последних увеличилась с 30% до 43%.