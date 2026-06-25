В Китае присматриваются к иранской нефти

Китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность возобновления закупок иранской нефти, но альтернативные источники поставок и падение внутреннего спроса на топливо сдерживают их интерес. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Любые закупки станут первыми с 2019 года, когда Sinopec и PetroChina закупили иранскую нефть вскоре после того, как президент США Дональд Трамп возобновил санкции на экспорт нефти из Тегерана во время своего первого срока, — говорится в публикации. — PetroChina и Sinopec изучают банковские, страховые и транспортные вопросы, необходимые для возобновления своих операций в Иране».

Это решение последовало за разрешением США закупать иранскую нефть и нефтехимическую продукцию международным клиентам и производить расчеты в долларах США после подписания на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании, положившего конец американо-израильской войне с Ираном.

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы, включая китайские, располагают достаточными запасами, несмотря на перебои в поставках с Ближнего Востока из-за войны, благодаря закупкам из Западной Африки, Бразилии и России, пишет Reuters.