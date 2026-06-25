USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

В Китае присматриваются к иранской нефти

15:21 162

Китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность возобновления закупок иранской нефти, но альтернативные источники поставок и падение внутреннего спроса на топливо сдерживают их интерес. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Любые закупки станут первыми с 2019 года, когда Sinopec и PetroChina закупили иранскую нефть вскоре после того, как президент США Дональд Трамп возобновил санкции на экспорт нефти из Тегерана во время своего первого срока, — говорится в публикации. — PetroChina и Sinopec изучают банковские, страховые и транспортные вопросы, необходимые для возобновления своих операций в Иране».

Это решение последовало за разрешением США закупать иранскую нефть и нефтехимическую продукцию международным клиентам и производить расчеты в долларах США после подписания на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании, положившего конец американо-израильской войне с Ираном.

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы, включая китайские, располагают достаточными запасами, несмотря на перебои в поставках с Ближнего Востока из-за войны, благодаря закупкам из Западной Африки, Бразилии и России, пишет Reuters.

Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 6989
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings ФОТО
12:55 570
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
14:43 968
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет новые фото и видео; обновлено 14:35
14:35 6021
Еще 40 млн на оружие для Украины
Еще 40 млн на оружие для Украины
14:22 781
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
14:11 1515
Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 651
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 2262
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2838
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 1931
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 3489

ЭТО ВАЖНО

Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 6989
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings
БГУ демонстрирует рост в мировых рейтингах QS и THE Impact Rankings ФОТО
12:55 570
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
Пашинян о потоке интернета через Азербайджан
14:43 968
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет новые фото и видео; обновлено 14:35
14:35 6021
Еще 40 млн на оружие для Украины
Еще 40 млн на оружие для Украины
14:22 781
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
Армянские фрукты и овощи оказались нужны Европе
14:11 1515
Азербайджан соболезнует Венесуэле
Азербайджан соболезнует Венесуэле
14:08 651
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор
13:03 2262
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…
Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту… Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
10:18 2838
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
Пашинян раскритиковал ЕАЭС
13:13 1931
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
Бывший генерал МНБ вышел на свободу
11:04 3489
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться