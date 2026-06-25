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Центр Olive SPA & Wellness предлагает гостям полноценный опыт оздоровления и отдыха

15:37 494

Действующий при отеле Wyndham Garden Baku центр Olive SPA & Wellness предлагает гостям полноценный опыт оздоровления и отдыха.

Центр Olive SPA & Wellness, функционирующий при отеле Wyndham Garden Baku, который входит в международную сеть Wyndham Hotels & Resorts и расположен в городе Баку, предлагает гостям высококлассный велнес-опыт благодаря современным услугам оздоровления, отдыха и восстановления.

Центр Olive SPA & Wellness функционирует на основе комплексной системы услуг, разработанной как для физического комфорта, так и для психологического восстановления гостей отеля и жителей города. Благодаря своей инфраструктуре, спроектированной в соответствии с современными стандартами, и широкому спектру услуг, центр выделяется как один из важных адресов велнес-туризма в Баку.

В числе возможностей центра — 25-метровый крытый бассейн, современные кардио- и фитнес-залы, финская и русская сауны, турецкий хаммам, массажные комнаты и зоны отдыха, а также Vitamin Bar, предлагающий здоровое питание и напитки. Эти услуги создают для гостей сбалансированную атмосферу как для активного спорта, так и для полного расслабления.

Процедуры, применяемые в зонах сауны и хаммама, способствуют детоксикации организма, улучшению кровообращения и снижению общего уровня стресса. Фитнес-зона, в свою очередь, предлагает возможности для поддержания здорового образа жизни как посредством индивидуальных тренировок, так и при поддержке профессионального тренера.

Предоставляя гостям комплексную среду для отдыха, восстановления и восполнения энергии вдали от повседневной суеты, центр Olive SPA & Wellness еще больше укрепляет качество обслуживания отеля Wyndham Garden Baku. Центр функционирует круглый год, предлагая первоклассные SPA и велнес-услуги как гостям отеля, так и местным посетителям.

Отметим, что отель Wyndham Garden Baku принадлежит компании Azpetrol.

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