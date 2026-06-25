Центр Olive SPA & Wellness предлагает гостям полноценный опыт оздоровления и отдыха

Центр Olive SPA & Wellness, функционирующий при отеле Wyndham Garden Baku, который входит в международную сеть Wyndham Hotels & Resorts и расположен в городе Баку, предлагает гостям высококлассный велнес-опыт благодаря современным услугам оздоровления, отдыха и восстановления.

Центр Olive SPA & Wellness функционирует на основе комплексной системы услуг, разработанной как для физического комфорта, так и для психологического восстановления гостей отеля и жителей города. Благодаря своей инфраструктуре, спроектированной в соответствии с современными стандартами, и широкому спектру услуг, центр выделяется как один из важных адресов велнес-туризма в Баку.

В числе возможностей центра — 25-метровый крытый бассейн, современные кардио- и фитнес-залы, финская и русская сауны, турецкий хаммам, массажные комнаты и зоны отдыха, а также Vitamin Bar, предлагающий здоровое питание и напитки. Эти услуги создают для гостей сбалансированную атмосферу как для активного спорта, так и для полного расслабления.