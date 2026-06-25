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Полуночный удар Трампа по антитурецкому лобби в Конгрессе

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
15:51 1523

Греческое лобби в Конгрессе США обеспокоено планами президента Дональда Трампа одобрить сделку на 700 миллионов долларов по продаже Турции двигателей для истребителей в рамках саммита НАТО в Анкаре, который состоится в начале следующего месяца.

Член Палаты представителей Грегори Микс, демократ от штата Нью‑Йорк, заявил, что администрация Трампа уведомила его об этом намерении поздно вечером во вторник.

«Государственный департамент даже не попытался обосновать свое решение», — говорится в заявлении Микса. Микс назвал решение обойти парламентскую проверку «еще одним крайне тревожным примером открытого пренебрежения этой администрации к надзорным полномочиям Конгресса».

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило: администрация Трампа готовится в ближайшие дни одобрить сделку на продажу Турции двигателей для истребителей, производимых американской корпорацией General Electric. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил: «Да, я, вероятно, сделаю что‑то, что ее (Турцию - ред.) очень обрадует». Анкара была исключена из программы истребителей F‑35 после покупки у России зенитно‑ракетных комплексов С‑400. После этого Турция с 2016 года начала программу разработки истребителя пятого поколения KAAN. Прототип самолета, оснащенный двигателем F‑16, совершил первые испытательные полеты два года назад, однако для продвижения программы не хватает двигателей, предназначенных для истребителей пятого поколения.

Несколько лет назад Турция подала запрос на покупку двигателей General Electric, которыми оснащаются F‑35. Однако конгрессмен Грегори Микс, входящий в греческое лобби в Конгрессе, данную сделку заблокировал.

Турецкая оборонная промышленность работает над созданием национального двигателя для истребителя, но для его завершения и прохождения всех испытаний могут потребоваться годы. Поэтому закупка двигателей в США имеет критическое значение для программы KAAN, и президент Трамп готовится сделать важный жест Анкаре, игнорируя сопротивление греческого лобби в Конгрессе, чтобы укрепить отношения с ключевым союзником США.

Пока не ясно, какие рычаги может задействовать антитурецкое лобби в Конгрессе, чтобы помешать реализации ожидаемой сделки по продаже Турции двигателей для истребителей.

Отметим, что интерес к покупке истребителей KAAN проявляют несколько стран, включая Азербайджан. В прошлом году была подписана сделка на 10 миллиардов долларов о поставке Индонезии 48 таких самолетов. Это первый экспортный контракт на истребители, разработанные Турцией.

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