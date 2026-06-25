Азербайджано-французские отношения Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с находящимся с визитом в Баку дипломатическим советником президента Франции по континентальной Европе Бертраном Бухвальтером. Об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в соцсети X.
Помощник президента заявил, что «в духе телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Эммануэлем Макроном, мы обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Мы также обменялись мнениями по поводу событий в регионе и вопросов, представляющих взаимный интерес».
I had a productive meeting with my French colleague, Bertrand Buchwalter, who is visiting Baku. In the spirit of the phone conversation held last month between President Ilham Aliyev and President Emmanuel Macron, we reviewed the current state and prospects of Azerbaijan–France… pic.twitter.com/0LJ9hkyVhq— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 25, 2026