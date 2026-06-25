Азербайджано-французские отношения Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с находящимся с визитом в Баку дипломатическим советником президента Франции по континентальной Европе Бертраном Бухвальтером. Об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в соцсети X.

Помощник президента заявил, что «в духе телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Эммануэлем Макроном, мы обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Мы также обменялись мнениями по поводу событий в регионе и вопросов, представляющих взаимный интерес».