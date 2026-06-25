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Впервые на Южном Кавказе: уникальная операция в Научно-хирургическом центре имени академика Топчубашева

16:25 543

В Научно-хирургическом центре имени академика Топчубашева Министерства здравоохранения успешно проведена высокотехнологичная краниофациальная реконструктивная операция пациенту, страдающему синдромом Крузона.

По сообщению министерства, операция была выполнена заведующим отделением пластической и реконструктивной хирургии Центра, доктором медицинских наук, пластическим хирургом Эльчином Мамедовым. Этап трепанации в ходе хирургического вмешательства осуществил нейрохирург Афер Аллахвердиев.

Пациенту была проведена краниофациальная остеотомия в соответствии с принципами моноблочной фронтофациальной остеотомии, в ходе которой фронтоорбитальный комплекс и средняя зона лица были выдвинуты вперед единым блоком. В рамках операции были установлены четыре дистрактора — по два с каждой стороны.

Через неделю после операции начат этап дистракции, в результате которого средняя зона лица была выдвинута вперед на 8 мм.

Синдром Крузона представляет собой врожденное краниофациальное нарушение развития, возникающее преимущественно вследствие мутации гена FGFR2 и характеризующееся преждевременным закрытием швов черепа. Для данной патологии характерны гипоплазия средней зоны лица, экзофтальм, нарушения дыхания, синдром обструктивного апноэ сна, проблемы со зрением, а также выраженные эстетические и функциональные деформации.

Проведенная операция считается одной из наиболее сложных в пластической и краниофациальной хирургии и впервые успешно выполнена в регионе Южного Кавказа. По словам специалистов, подобные вмешательства могут успешно проводиться только в специализированных центрах, располагающих мультидисциплинарной командой, современными высокотехнологичными возможностями и значительным хирургическим опытом.

Операция, проведенная в Научно-хирургическом центре имени академика Топчубашева, является важным этапом в развитии краниофациальной и реконструктивной хирургии в Азербайджане и значимым достижением для отечественного здравоохранения.

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