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Рудковская объяснила, почему Плющенко выбрал Азербайджан, а не Мальдивы

16:31 900

Российская телеведущая, предприниматель Яна Рудковская впервые прокомментировала скандал вокруг смены спортивного гражданства ее сына Александра Плющенко.

Рудковская заявила, что ее сын не принимал самостоятельного решения и остается ребенком, который только начинает спортивный путь. Выступать на международных соревнованиях он хотел давно, а выбор страны для участия сделала она сама.

«Мы очень много бываем в Баку. Я люблю очень Азербайджан. Мой муж очень любит Азербайджан. Мы много там делаем наших выступлений, сказок. Я вообще люблю Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Я люблю Мальдивы. Но, к сожалению, на Мальдивах нет фигурного катания. Так можно было за Мальдивы», — пошутила Рудковская.

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