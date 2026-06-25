Ильхам Алиев наградил военнослужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны по случаю Дня Вооруженных сил.
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте главы государства, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана, за особые заслуги в сохранении независимости и территориальной целостности республики, а также за отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наград удостоены следующие военнослужащие:
Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени:
Полковник Фараджов Таваккюль Сейфулла оглу
Полковник Мамедов Камиль Садияр оглу
Капитан Гусейнов Эмиль Али оглу
Медалью «За Отчизну»:
Контр-адмирал Мамедов Шахин Орудж оглу
Полковник Абдуллаев Турал Закир оглу
Капитан 1-го ранга Мамедов Рашад Рамиз оглу
Полковник-лейтенант Бякиров Фарид Джахангир оглу
Полковник-лейтенант Гусейнов Эльшан Яшар оглу
Полковник-лейтенант Ибрагимов Гадир Тельман оглу
Майор Мяшиев Нофэль Арастун оглу
Старший прапорщик Гаджимамедов Ширхан Шохрат оглу
Медалью «За военные заслуги»:
Генерал-майор Алиев Фарид Алибаба оглу
Полковник Абдуллаев Хайям Вагиф оглу
Полковник Бабаев Рашад Тахир оглу
Полковник Джахангиров Джаваншир Алисахиб оглу
Полковник медицинской службы Чобанов Роман Салман оглу
Капитан 1-го ранга Ахмедов Фуад Мяхаммадага оглу
Полковник Асгаров Аваз Забиршах оглу
Полковник Ганбаров Рашад Муштаба оглу
Полковник Мадатов Исмаил Сафар оглу
Полковник Ризванов Самандар Самад оглу
Полковник Рустамов Тейфур Чарказ оглу
Полковник Салаев Эльчин Аладдин оглу
Полковник Сафаров Анар Хагверди оглу
Полковник Велиев Гюндюз Ислам оглу
Полковник Ягубов Орудж Имран оглу
Полковник-лейтенант Абдинов Таджирэддин Акиф оглу
Полковник-лейтенант Багири Абдулали Мяхаммадали оглу
Полковник-лейтенант Джавадов Асадулла Юсиф оглу
Полковник-лейтенант Керимов Ильгар Вагиф оглу
Полковник-лейтенант юстиции Гасымов Эмиль Хадим оглу
Полковник-лейтенант Мехдиев Рустам Сулейман оглу
Полковник-лейтенант Мамедов Замир Маариф оглу
Полковник-лейтенант Сулейманлы Эльчин Салимхан оглу
Полковник-лейтенант Шахвердиев Хайям Икрам оглу
Полковник-лейтенант Заыдов Азиз Тахир оглу
Майор Амашов Ровшан Мяхаммадага оглу
Майор Гаджиев Кянан Камиль оглу
Майор Гусейинов Рамиль Ильхам оглу
Майор Гусейнов Сабухи Володя оглу
Майор юстиции Мамедов Абиль Алим оглу
Капитан Акберов Джейхун Иман оглу
Капитан Кавузов Ахмед Муталиф оглу
Капитан Мамедов Эльдар Тапдыг оглу
Глава государства также подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания «генерал-майор» следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
полковнику Расулу Расим оглу Алиеву
полковнику Эльчину Рагим оглу Абдуллаеву
полковнику Азеру Афрайыл оглу Гейбатли
полковнику Гюльмамеду Тофиг оглу Рзаеву
полковнику Руслану Дуньямеддин оглу Агасиеву.