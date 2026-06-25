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Рубио отвечает Москве

17:07 293

На саммите Соединенных Штатов и России на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«На Аляске были предложения, но на Аляске не было соглашений. Если бы соглашение было, война бы уже закончилась», - сказал Рубио журналистам в Бахрейне.

Госсекретарь подчеркнул, что «США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, ...чтобы обеспечить окончательное завершение этой войны в Украине».

Рубио выразил уверенность, что Вашингтону «предстоит сыграть роль в том, чтобы свести стороны вместе» и положить конец кризису.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе российско-американского саммита на Аляске была достигнута договоренность о том, как прекратить войну в Украине и перейти к переговорам: «А сейчас нам говорят: слушайте, не получается пока - давайте еще раз что-нибудь уступите. Мы там ничего не уступали - мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров».

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