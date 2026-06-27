Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины

В сложившейся на российско-украинской войне ситуации как никогда актуальной становится фраза полковника Сэмюэля Кольта, изобретателя легендарного револьвера: «Господь Бог создал людей сильными и слабыми, а Кольт сделал их равными». Эта знаменитая цитата подразумевает, что благодаря его изобретению любой человек, независимо от физических данных, может эффективно защитить себя. Сегодня в российско-украинской войне роль такого «великого уравнителя» взяли на себя боевые дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще в начале этого года европейские эксперты выражали пессимизм относительно численности украинской армии. Россия обладала не только военно-техническим, но и подавляющим превосходством в живой силе. Существовали опасения, что ВСУ просто не хватит личного состава для удержания фронта. Даже звучали предложения о привлечении европейских наемников. В то же время некоторые польские эксперты выдвигали идею компенсации нехватки военнослужащих за счет массового производства дронов. Спустя полгода ситуация кардинально изменилась: ВСУ демонстрируют доминирование над российской армией как в производстве, так и применении дронов и антидроновых систем. Широкий спектр беспилотных систем — от дешевых FPV-дронов и разведывательных коптеров до дальнобойных дронов-камикадзе самолетного типа, способных наносить удары в глубокий тыл, — изменил ход войны. Такие модели, как «Лелека-100», «Фурия», «Аист-100» и «Лютый», устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, стали ключевым фактором. Удары этих дронов по трассе Р-280 «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные территории Украины, привели к острому дефициту топлива и основных продуктов на полуострове. Это создает серьезные проблемы для российских военных на южном фронте. Благодаря массированному применению дронов украинская армия завершила логистическую изоляцию Крыма. Создана «килл-зона» шириной от 60 до 150 километров, где беспилотники эффективно поражают российские военные объекты, грузовики с топливом и другую технику. Прекращение снабжения российской группировки в Крыму привело к утрате военного значения полуострова для российского командования.

Оккупация без снабжения Чтобы получить информацию о ситуации в аннексированном Крыму из первых рук, haqqin.az связался по телефону с азербайджанской семьей, проживающей в Джанкое — небольшом городе на севере Крыма, расположенном в 93 км к северо-востоку от Симферополя. Этот город является стратегически важным транспортным узлом, через который проходят основные автомобильные и железнодорожные пути. По словам наших собеседников, ситуация в Крыму критическая. Установлен запрет на выезд с полуострова. «Электричество подают всего на два-три часа, затем следует такой же перерыв — и так круглосуточно. Во время отключений электричества прекращается подача воды. Дефицит воды — пожалуй, самая серьезная проблема в Крыму. Каждый день дроны наносят удары по объектам в городе или рядом с ним. Если так продолжится, через два-три дня полностью прекратится подача электричества и воды в дома. На заправках километровые очереди. Нам обещали по 20 литров бензина на машину, но это оказалось обманом — заправляют только машины скорой помощи, пожарных и городских служб. В Севастополе все заправки закрыты. Из общественного транспорта в городе ходит всего 1-2 автобуса. Введен режим жесткой экономии топлива. В магазинах на полках только самое необходимое: хлеб, крупы, молоко, макароны. Установлены нормы на гречку, сахар, рис, растительное масло и муку. В сельской местности ассортимент продуктов еще более ограничен. Мы несколько раз пытались уехать, но нас не выпустили — сказали, что все дороги, соединяющие Крым с материком, обстреливаются. Сейчас над городом стоит дым от пожара в селе, расположенном рядом с Джанкоем. Говорят, там был склад с топливом, по которому ударили дроны», — рассказали жители Джанкоя. Отметим, в последние месяцы Украина все чаще атакует объекты нефтяной промышленности в глубине российской территории. Цель этих ударов — нарушить поставки топлива для российских войск и помешать Москве финансировать войну. Топливный кризис охватил не только Крым, но и распространился по всей России, достигнув Сибири. Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, логистические цепочки и пути снабжения привели к дефициту топлива в стране со статусом третьего мирового производителя нефти. Целями беспилотников стали объекты, расположенные на расстоянии 2000 км от линии фронта. Эти удары подрывают один из ключевых источников дохода для российской военной экономики. Российские власти запретили экспорт авиационного топлива и ввели ограничения на экспорт бензина.

Роль беспилотников: уроки Карабаха и украинский фронт Военный аналитик, полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в комментарии для haqqin.az подчеркнул, что первой, кто наглядно продемонстрировал эффективность беспилотников в современной войне, стала азербайджанская армия во время 44-дневной Карабахской войны. «Мы внимательно наблюдали за боевыми действиями практически в режиме онлайн, отмечая использование дронов различного назначения, которые обеспечили превосходство армии Азербайджана в воздухе», — отметил Притула. По его словам, в войне за освобождение Карабаха азербайджанская армия показала всему миру, насколько эффективны БПЛА против живой силы и техники противника. Применительно к войне в Украине Притула отмечает, что перекрыта логистика на всей оккупированной южной части Херсонской области: «Российские войска вынуждены отступать с Кунгурской косы из-за нехватки бензина, продовольствия и боеприпасов. До сих пор Крым служил ключевым логистическим узлом, обеспечивая поставки не только на полуостров, но и через него — на юг Херсонской области. Сам по себе Крым, будучи дотационной территорией с ограниченными ресурсами и развитой инфраструктурой лишь в сфере туризма, всегда зависел от поставок с материковой Украины. Но теперь с перекрытием логистических маршрутов группировка российских войск, расположенная в Крыму, лишается снабжения. Более того, жители, переселенные в Крым из России по государственным программам под предлогом «освоения новых российских земель», будут вынуждены покинуть полуостров. Однако российское руководство запретило жителям выезд из Крыма». По мнению Притулы, «потеряв Крым как военный плацдарм, Кремль будет удерживать полуостров как некий политический миф о постоянно расширяющейся России». «Украина не атакует Крымский мост, держит его в качестве гуманитарного коридора, чтобы российские военные и переселенные туда россияне могли выехать с полуострова. Однако Кремль препятствует их выезду, фактически удерживая жителей Крыма в заложниках. В сложившейся ситуации единственным выходом для них остается массовое покидание полуострова любыми доступными плавсредствами: от гребных лодок и надувных плотов до прогулочных катамаранов», — говорит Притула. Крым: от логистического хаба до изолированного плацдарма Эксперт подчеркивает, что украинская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре Крыма: «Для Вооруженных сил Украины не представляет труда уничтожить все экономические объекты, административные здания. Однако главной целью является возвращение Крыма с сохранением его городов и сел. Подобный подход напоминает действия азербайджанской армии при освобождении города Шуша, которое обошлось без массированных бомбардировок и обстрелов. Возвращение Крыма является частью более широкой операции, охватывающей оккупированные территории Запорожской области, юга и центра России». Планомерное уничтожение российской нефтеперерабатывающей отрасли привело к тому, что бензин теперь доступен лишь элитным подразделениям российских спецслужб. Мощностей крупнейшего в России Омского нефтеперерабатывающего завода недостаточно для покрытия всех потребностей страны. Россия вынуждена задействовать мелкие частные нефтеперегонные предприятия в Чечне и Ростовской области, говорит Притула. Эксперт прогнозирует, что очередной удар остановит работу Омского НПЗ. Этот завод находится на расстоянии 2800 километров, что полностью в пределах досягаемости украинских дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», которые несут тонну взрывчатки и имеют радиус действия до 3000 километров. Говоря об общей ситуации на фронте, эксперт отметил, что российские войска продолжают применять тактику «мясных штурмов»: «Причиной этого является существенное различие в законодательстве России и Украины, особенно в части уголовной ответственности. В Украине командиры несут ответственность за недобросовестное выполнение своих обязанностей. В России же подобная ответственность отсутствует. В то время как украинские командиры берегут личный состав, опасаясь уголовного преследования, российские командиры не сталкиваются с подобной угрозой за халатность».