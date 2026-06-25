Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское

Американская стратегия на Южном Кавказе и в Евразии в целом должна выходить за рамки традиционной инфраструктуры. Инвестиций в порты и железные дороги уже недостаточно. США также должны инвестировать в защищенные телекоммуникационные сети, облачные хранилища, кибербезопасность, цифровое управление, онлайн-финансы и искусственный интеллект. Об этом говорится в анализе американского исследовательского центра Delphi Global Research Center под названием «Стратегическая борьба за Средний коридор: цифровая мощь и будущее Южного Кавказа». Haqqin.az предлагает читателям краткое изложение этого анализа, в котором представлен свой взгляд на обостряющуюся геополитическую конкуренцию между Соединенными Штатами и Китаем на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Напоминая о краткосрочном визите госсекретаря США Марко Рубио в Армению, а также о направлении Вашингтоном представителей в Тбилиси для урегулирования напряженных отношений с Грузией, авторы анализа пишут, что все это служит общим целям администрации Трампа в отношении Южного Кавказа и Центральной Азии – усилению влияния США на инициативы в области инфраструктуры – портов, торговых путей и железных дорог – доступа к ресурсам Центральной Азии и развитию торговли между Тихоокеанским и Евроатлантическим бассейнами, двумя двигателями мировой экономики. Как отмечает аналитический центр, занимающийся разработкой идей и предложением решений для текущих и будущих проблем внешней политики и развития США в Евразийском регионе, текущие дискуссии вокруг Среднего коридора в основном сосредоточены на физической инфраструктуре и диверсификации торговли, минуя Россию и Иран. Но видение Вашингтона остается неполным без равного признания цифровой инфраструктуры — волоконно-оптических сетей, облачных систем, архитектуры кибербезопасности, управления данными и цифровых платформ. Такая инфраструктура становится важнейшей опорой геополитического влияния и экономической взаимосвязи. Нынешняя стратегическая конкуренция между США и Китаем за транспортную доступность в Евразии уже не ограничивается только материальной инфраструктурой, а все больше определяется расширением цифровой инфраструктуры и технологических экосистем. Следовательно, успех любой стратегии создания транспортных коридоров в регионе будет зависеть не только от того, кто финансирует дороги, порты, железные дороги и логистические центры, но и от того, кто контролирует технологическую архитектуру, функционирующую вокруг них.

Как считают в Delphi Global Research Center, в отличие от США, которые на протяжении нескольких десятилетий пытались разработать последовательную стратегию в отношении Евразии, Пекин годами инвестировал в развитие и интеграцию физического и цифрового присутствия как в Центральной Азии, так и на Южном Кавказе в рамках «Цифрового шелкового пути», закладывая основу для своего геоэкономического и геополитического присутствия в регионе. Пекин считает, что долгосрочная жизнеспособность инициативы «Один пояс — один путь» зависит от надежной связи между Казахстаном, Каспийским морем, Азербайджаном и Грузией в направлении Европы. Понимая, что современная связь уже не ограничивается только физическим пространством, Пекин интегрировал физическую инфраструктуру и цифровую связь — железные дороги, порты, волоконно-оптические сети, облачную инфраструктуру, логистические платформы и системы обработки данных. В результате Пекин создал взаимосвязанные инструменты долгосрочного стратегического влияния, установив многоуровневые формы зависимости, выходящие за рамки транспорта, логистики и торговли и охватывающие управление, информационные системы и цифровое регулирование. Запад только начинает в полной мере осознавать масштабы этой проблемы, исходящей из Пекина. Создание администрацией Трампа «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) свидетельствует о том, что США предпринимают конкретные шаги для противодействия растущей экспансии Китая на Южный Кавказ, стремясь снизить стратегическую зависимость от контролируемых Китаем логистических и производственных сетей. В Вашингтоне «Маршрут Трампа» все чаще рассматривается как экономический и геополитический инструмент, способный ослабить региональное влияние России и одновременно ограничить растущее доминирование Пекина на евразийских торговых путях.

По мере того, как Белый дом продвигает альтернативные схемы торговли, транспорта и логистической связи на Южном Кавказе, он все чаще оказывается втянутым в конкуренцию, отставая от Китая. Парадоксально, но стремление Вашингтона к укреплению региональных транспортных коридоров рискует непреднамеренно ускорить проникновение цифровых технологий Китая в Евразию. Рост объемов торговли в Грузии, Азербайджане, Армении и в Евразии в целом приводит к росту спроса на цифровую инфраструктуру. Для эффективного функционирования современных коридоров требуется все: от «умных» портов и цифровой таможни до облачной инфраструктуры, финансовых технологий и модернизации телекоммуникаций. Благодаря своему раннему участию, операционной эффективности и технологическим возможностям, китайские государственные технологические компании обладают уникальными возможностями для быстрого и относительно недорогого оснащения крупномасштабных инфраструктурных проектов цифровыми системами. Цифровое присутствие Китая в Евразии уже значительно и продолжает углубляться. Huawei занимает огромную долю в телекоммуникационной системе региона, а Alibaba неуклонно расширяет свою инфраструктуру данных. Аналогичным образом, китайские интеллектуальные логистические технологии интегрируются непосредственно в физические транспортные коридоры инициативы «Один пояс, один путь», а финтех-архитектура, созданная по образцу WeChat и Alipay, незаметно становится нормой на евразийских рынках. Подход Пекина особенно важен, поскольку он не разделяет физическую и цифровую инфраструктуру. Порты, железные дороги и логистические коридоры не просто перемещают товары; они генерируют огромные объемы данных и зависят от сложных цифровых систем управления для эффективного функционирования. Например, Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, важнейший узел Среднего коридора, все больше полагается на цифровые таможенные процедуры, технологии отслеживания грузов и интеллектуальные логистические платформы для облегчения торговли между Европой и Азией. Китайские технологические компании стали ключевыми архитекторами этой конвергенции, внедряя свои аппаратные и программные решения непосредственно в эти физические активы.