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Новые успехи азербайджанских университетов в международных рейтингах

17:40 294

Объявлены результаты рейтинга THE Sustainability Impact Ratings 2026, впервые представленного в новом формате организацией Times Higher Education (THE) — одним из самых авторитетных международных рейтинговых агентств мира.

В рейтинг, оценивающий социальное, экономическое и экологическое влияние университетов на основе Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, включены 18 высших учебных заведений из Азербайджана.

В этом году университеты значительно улучшили свои позиции по ряду направлений, продемонстрировав высокие результаты в рейтингах. В частности, Бакинский государственный университет (БГУ) показал лучшие результаты в стране, заняв место в диапазоне 101–200 в мировом рейтинге. Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) и Университет Хазар вошли в группу 301–400, став одними из лучших высших учебных заведений страны.

В общей сложности 8 наших университетов входят в число 1000 лучших вузов мира, что свидетельствует об интеграции системы высшего образования страны в повестку дня в области устойчивого развития и о ее международном авторитете.

Университеты также добились успешных результатов по отдельным направлениям ЦУР. Так, UNEC занимает 19-е место среди университетов мира по направлению ЦУР 10 («Сокращение неравенства»), а БГУ — 23-е место в мире по направлению ЦУР 1 («Ликвидация нищеты»).

С результатами рейтинга THE Sustainability Impact Ratings 2026 и подробными показателями университетов можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.timeshighereducation.com/impactranking

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